我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在家做菜為何不好吃？電視名廚說常是這個原因

美元走貶與葉倫訪北京有關？兩種理論揣測發生何事

汽車網站Edmunds推薦 2024最佳小改款車型前三名

編譯彭尚興／即時報導
2024年份的現代SONATA。美聯社
2024年份的現代SONATA。美聯社

當一款汽車問市一段時間後，車廠會稍微調整車型外觀、增添新配備或功能，以刺激消費者新鮮感，促進買氣。這種拉皮微整形、而不傷筋動骨的工夫，業界行話叫「產品週期中翻新」(midcycle refresh)，俗稱「小改款」。

有些消費者喜歡趁小改款推出時換車，因為車廠通常會藉著產品翻新的機會，根據市場反應，修改或彌補新車款的一些缺點或毛病。以下是汽車評論網站Edmunds推薦，幾款售價在4萬元以內，值得期待的2024年份小改款車型。

現代SONATA

這款韓製中型房車問世已超過30年，上次推出全新車型是在2020年。2024年份的小改款無論裡外都有新意，增添不少價值感。在車廂內部，儀錶板上一對弧線曲面的12.3吋屏幕不但是視覺焦點，更營造出奢華風格；全新設計的冷氣出風口、方向盤和排檔桿，相得益彰。

外觀方面，車頭的招牌LED光條和隱藏在水箱柵兩側的大燈，展現十足未來感；尾燈和後保險桿也都經過全新設計。動力方面，則仍然維持191匹馬力四缸汽油引擎、290匹馬力渦輪增壓引擎和油電混合三種選擇。

售價：2萬5000元起。

別克ENCORE GX

2024年份的別克ENCORE GX。美聯社
2024年份的別克ENCORE GX。美聯社

這款迷你休旅車自從2020年首次推出以來，就一直獲得Edmunds的肯定。2024車型添加了許多風格元素，搭配新商標，一掃原先毫不起眼的外型，令人眼睛為之一亮。玻璃儀錶板下方增加了兩個大銀幕，功能更多元。

Encore GX有兩種引擎可搭配，標準動力配置為137匹馬力、1.2升三汽缸渦輪增壓引擎，進階版提升到 155匹馬力、1.3升三缸。傳動系統則有前來帶動和四輪驅動兩種選擇。

售價：2萬6895元起。

吉普WRANGLER

號稱直系血源可以追朔到二戰美軍吉普車的Wrangler，其粗曠豪邁的設計，一直受到具有拓荒精神和牛仔魂的消費者喜愛，目前已繁衍至第四代車型。2024小改款繼續承襲堅固的外型，包括七槽防翻格柵設計和擋風玻璃／天線集成，內部儀表板中央則增加了一個谷哥(Google)支援的12.3吋大型觸控屏幕。

同時，後輪軸也經過強化，將拖曳能力提高到5000磅；前保險桿上方則添加了原廠安裝的WARN牌絞盤。

售價：3萬3690元起

2024年份的吉普WRANGLER。美聯社
2024年份的吉普WRANGLER。美聯社

保險 休旅 Google

上一則

生日免費咖啡沒了 商店酬賓福利縮水

延伸閱讀

大改款Volkswagen Passat Variant 預告秋季現身

大改款Volkswagen Passat Variant 預告秋季現身
KIA美國上半年銷售額創公司歷史新高

KIA美國上半年銷售額創公司歷史新高

電動車庫存增 該降價或減產

電動車庫存增 該降價或減產
KIA EV6和Telluride入選Slashgear 2023年最佳汽車榜單

KIA EV6和Telluride入選Slashgear 2023年最佳汽車榜單

熱門新聞

考慮退休時，不僅是個是否已經存夠錢的問題，也是一個所存的錢能夠負擔什麼樣退休生活的問題。Getty Images

61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？

2023-07-13 10:08
在選擇洗髮精時若犯下兩個常見錯誤，會讓頭髮變得更稀薄，出現掉髮、乾燥、斷裂等現象。Getty Images

這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂

2023-07-11 12:00
頭髮脱落、分叉和乾燥等問題困擾著不同髮質的人。Getty Images

專治頭髮乾燥和掉髮 10元洗髮精9000人說讚

2023-07-18 09:38
小蘇打。Image by Azzaryiatul Amar from Pixabay

去除蔬果殘留農藥 專業廚師教你這招

2023-07-17 12:16
Photo by Bruno Nascimento on Unsplash

5個日常習慣 摧毀你的膝蓋

2023-07-13 12:34
開心果。Image by Sjoerd from Pixabay

褪黑激素含量高 這種堅果可助入睡

2023-07-14 12:17

超人氣

更多 >
世界最強護照最新排名出爐 這國排第一

世界最強護照最新排名出爐 這國排第一
華人洗衣店前 15歲少年中彈亡 槍聲9響 店鋪遭殃

華人洗衣店前 15歲少年中彈亡 槍聲9響 店鋪遭殃
91歲老翁自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡

91歲老翁自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡
賭王女兒4月才結婚 婚後一個月和老公沒見過面

賭王女兒4月才結婚 婚後一個月和老公沒見過面
鳳凰城連19天破110度 出動「裝冰屍袋」救中暑患者

鳳凰城連19天破110度 出動「裝冰屍袋」救中暑患者