汽車網站Edmunds推薦 2024最佳小改款車型前三名

2024年份的現代SONATA。美聯社

當一款汽車問市一段時間後，車廠會稍微調整車型外觀、增添新配備或功能，以刺激消費者新鮮感，促進買氣。這種拉皮微整形、而不傷筋動骨的工夫，業界行話叫「產品週期中翻新」(midcycle refresh)，俗稱「小改款」。

有些消費者喜歡趁小改款推出時換車，因為車廠通常會藉著產品翻新的機會，根據市場反應，修改或彌補新車款的一些缺點或毛病。以下是汽車評論網站Edmunds推薦，幾款售價在4萬元以內，值得期待的2024年份小改款車型。

現代SONATA

這款韓製中型房車問世已超過30年，上次推出全新車型是在2020年。2024年份的小改款無論裡外都有新意，增添不少價值感。在車廂內部，儀錶板上一對弧線曲面的12.3吋屏幕不但是視覺焦點，更營造出奢華風格；全新設計的冷氣出風口、方向盤和排檔桿，相得益彰。

外觀方面，車頭的招牌LED光條和隱藏在水箱柵兩側的大燈，展現十足未來感；尾燈和後保險 桿也都經過全新設計。動力方面，則仍然維持191匹馬力四缸汽油引擎、290匹馬力渦輪增壓引擎和油電混合三種選擇。

售價：2萬5000元起。

別克ENCORE GX

2024年份的別克ENCORE GX。美聯社

這款迷你休旅 車自從2020年首次推出以來，就一直獲得Edmunds的肯定。2024車型添加了許多風格元素，搭配新商標，一掃原先毫不起眼的外型，令人眼睛為之一亮。玻璃儀錶板下方增加了兩個大銀幕，功能更多元。

Encore GX有兩種引擎可搭配，標準動力配置為137匹馬力、1.2升三汽缸渦輪增壓引擎，進階版提升到 155匹馬力、1.3升三缸。傳動系統則有前來帶動和四輪驅動兩種選擇。

售價：2萬6895元起。

吉普WRANGLER

號稱直系血源可以追朔到二戰美軍吉普車的Wrangler，其粗曠豪邁的設計，一直受到具有拓荒精神和牛仔魂的消費者喜愛，目前已繁衍至第四代車型。2024小改款繼續承襲堅固的外型，包括七槽防翻格柵設計和擋風玻璃／天線集成，內部儀表板中央則增加了一個谷哥(Google )支援的12.3吋大型觸控屏幕。

同時，後輪軸也經過強化，將拖曳能力提高到5000磅；前保險桿上方則添加了原廠安裝的WARN牌絞盤。