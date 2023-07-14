錄下順手牽羊者 科州超市員工被開除

全美商店竊案頻傳，但許多企業禁止員工追趕小偷或干預竊盜行為。Getty Images

布洛拉（Santino Burrola）是名退伍軍人，因為拍下超市偷竊者的影片，日前被解雇了。布洛拉說，下次他還是會這麼做，因為這樣才是「正確的」。

任職科羅拉多州 一家King Soopers超市的布洛拉，是在父親節當天拍攝到三名男子將價值500元的洗衣粉搬上汽車。當時竊賊正準備駕車離去，布洛拉揭下覆蓋在車牌上的鋁箔，幫助執法人員識別車號並逮到了駕駛。

布洛拉隨後被超市解雇，理由是他違反了公司關於禁止追趕小偷或干預竊盜行為的規定。布洛拉7日在福斯電視台「Fox & Friends」節目中說，他覺得自己做的是正確的事，工會也支持他；基於自己的價值觀，下次再碰上一樣會做相同的事。

布洛拉說，當天一位主管要他去查看那輛車的車牌號碼，他邊拿著手機錄影，邊走近那輛車，半開玩笑地嘲諷竊賊，但未與他們發生肢體衝突。他對著手機說，「看他們在偷東西。真的嗎？你非得這樣嗎？經濟沒那麼糟吧。」

當地警局調查員范克利夫（Erik Vancleave）表示，布洛拉迅速拆下車牌套的行為對警方大有幫助，讓32歲的駕駛迅速被逮，而另外兩嫌仍然在逃。

King Soopers超市是Kroger旗下關係企業，該公司表示，他們訂有安全措施來幫助防止犯罪和緩和此類衝突，並降低員工的風險；雖然他們不對人事處理發表評論，但他們重視辛勤工作的員工、確保他們安全返家。

布洛拉目前正計畫搬到佛羅里達州 ，親友幫他在GoFundMe 網站上募款來協助他搬家。布洛拉說，永遠要做正確的事，即使沒有人注意到，也要做正確的事。