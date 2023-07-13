高性能電動車比一比 起亞EV6 GT vs. 特斯拉 Model Y Performance

2023年款特斯拉 Model Y Performance。美聯社

目前的電動車 品牌裡，2023年款起亞 EV6 GT 與特斯拉 Model Y Performance，不知孰優孰劣，讓消費者難以取捨。汽車專門網站Edmunds從多方面比較及測試，以確定哪一款更值得購買。

先從基本的行車表現說起，特斯拉沒有提供Model Y 的官方馬力功率，但在測試時，全輪驅動的Model Y從零加速到 60 英里/小時僅需 3.7 秒，在 11.8 秒內跑完四分之一英里。

至於EV6 GT，起亞說有576匹馬力，從零加速到 60 英里/小時僅需3.6 秒，四分之一英里只需11.7 秒，兩方面表面上都較Model Y快一點， 但實際不相伯仲。

舒適度方面，當道路變得崎嶇不平時就會見真章，在不完美的路面上，Model Y的平穩行駛變得顛簸搖晃，跑長途時較令人疲倦。 相比之下，EV6 GT行駛起來要平穩得多，前排座椅更舒適、支撐性更強，因而略勝一籌。

續航力方面，Model Y 一次充電可跑303 英里， EV6 GT 只有206 英里。 特斯拉還有廣泛的超級充電站網絡，在長途駕駛Model Y 時，不用擔心沒有充電站，EV6 GT 難望其背。

車廂內部設計及功能方面，Model Y 被認為是未來主義，非常簡樸。它所有功能都是由儀表板中央的15 英寸觸摸屏來處理。 圖標很大及清晰，但行車時依賴觸摸控制會使人分心。 此外，該系統與 Apple CarPlay 或 Android Auto 手機均不兼容。EV6 GT的觸摸屏只有 12.3 英寸，明顯較小但具有標準智能手機連接功能。

Model Y車廂設計較前衛，EV6 GT 實而不華，較受汽車專家鍾愛。

Model Y 後排的載貨空間多了近10立方英尺，比 EV6 GT 更實用。 在今年初大幅降價後， Model Y 起價5萬5880元， EV6 GT基本價格6萬2925元。另外，Model Y可獲7500元聯邦稅收抵免， EV6 GT 則沒有。性價比方面，Model Y自然勝出。