車把脫落釀19傷 8.4萬輛woom兒童自行車召回

行駛時車把脫落或鬆動造成數十起受傷事件後，woom Bikes USA召回8萬4000輛包括有踏板及無踏版兒童自行車。(美國消費品安全委員會官網)

兒童自行車製造商woom Bikes USA陸續接獲77起有關車把脫落或鬆動，並且導致多人受傷的報告後，召回為18個月到14歲兒童設計的2018年至2022年所有尺寸原款自行車。

美國消費品安全委員會(U.S. Consumer Product Safety Commission)發布新聞稿簡單說明自行車召回，指該自行車公司在接獲數十起有關自行車使用時車把脫落或鬆動的報告後，召回8萬4000輛自行車。

消費品安全委員會進一步指出，woom Bikes USA已召回2018至2021年以18個月至14歲兒童為消費者的各尺寸兒童自行車款，由於車把鬆動或脫落，導致19人受傷，包括瘀傷、割傷或擦傷。

另有533輛兒童自行車在加拿大 銷售。

行駛時車把脫落或鬆動造成數十起受傷事件後，woom Bikes USA召回8萬4000輛包括有踏板及無踏版兒童自行車。(美國消費品安全委員會官網)

美國消費品安全委員會表示，消費者應該停止使用被點名召回的自行車，並與woom Bikes USA聯絡、免費索取修復套件；這家兒童自行車製造商正與所有已知的消費者直接聯絡。

被點名召回的兒童自行車自2018年9月起至2022年3月透過不同管道銷售，包括自行車廠所屬網站woom.com、網路零售業 者亞馬遜 (Amazon.com)以及全美各地方自行車行。

這些兒童自行車零售價介於200元至530元不等，有六版本，包括woom 1、woom 1 Plus、woom 2、woom 3、woom 4、woom 5以及woom 6。

美國消費品安全委員會說，這些被召回的兒童自行車有黃、紫、綠、紅及藍色，在下方車管上有白色「woom」字樣，前方車軸管上另有金屬材質的woom字樣。