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泡澡狂粉歐普拉 「最愛用品」清單多了這款毛巾

編譯彭尚興／綜合報導
脫口秀天后歐普拉‧溫芙蕾屬於時尚先驅，在許愛的居家生活物品中，又列入一款毛巾組。(美聯社)
脫口秀天后歐普拉‧溫芙蕾屬於時尚先驅，在許愛的居家生活物品中，又列入一款毛巾組。(美聯社)

脫口秀天后歐普拉‧溫芙蕾(Oprah Winfrey)曾經公開表示，她最大的嗜好就是泡澡。「我對泡澡這回事可是相當認真的。」歐普拉五年前在詹姆斯·戈登深夜秀(The Late Show with James Corden)中親口透露她最私密的嗜好。到底有多認真呢？據天后自己說，她的浴缸是用整塊大理石依照她的身材曲線雕鑿而成，再以縞瑪瑙(onyx)點綴。

或許這份奢華不是人人都能負擔得起，但歐普拉也從不吝於和觀眾粉絲分享她愛用的種種居家生活器物。她的年度策畫「最愛事物清單」(Favorite Things List)總是令人讚嘆且心動不已，其中「舒適地球」(Cozy Earth)的床單、睡衣、休閒服和襪子，已經連續五年出現在清單上。最近，歐普拉在清單上又添加了一個項目：「舒適地球」的毛巾組。

目前「舒適地球」在官網上推出特別促銷活動，一組八件毛巾，包括兩條大浴巾、兩條洗臉巾和四條擦手小方巾，原價220元，現在特價165元，相當於七五折優惠。另外還有12件豪華組：四條大浴巾、四條洗臉巾和四條擦手小方巾，原價400元，特價300元，一樣也是優惠25%。

如此高價的毛巾是一筆投資，但據「舒適地球」官網介紹，他們家的毛巾採用的是60%天然棉和40%人造絲(viscose)混紡而成。人造絲雖然是人工合成物，但其實主要原料還是以天然竹子纖維為主。「舒適地球」強調其產品鬆餅式質地(waffle texture)比純棉毛巾更柔軟、更吸水；特殊編織技巧可防止車線崩裂、摺邊脫落，大幅延長使用壽命。

「舒適地球」官網還特別說明所有原來來源和生產過程都符合環保法規，以及環境永續的道德高標，所以消費者購買時完全不必有良心負擔。

歐普拉 投資

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