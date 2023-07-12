洗鍋神奇刮板、減頭屑按摩梳…亞馬遜Prime Day倒數計時 可下手了
亞馬遜(Amazon)「會員優惠日」(Prime Day)已於7月11日登場，亞馬遜會員可在這場48小時的促銷活動獲得數千商品的折扣優惠。迎接這場盛大的購物活動，世界新聞網整理了大家不可錯過的好物，消費者趁優惠下手。
實用小物
數位媒體「SheKnows」不藏私分享輕鬆清洗鍋碗瓢盆的好用工具。四件一組的「G.CATACC」原裝刮板(Original Pan Scrapers，7.29元)讓使用者運用食品級的聚碳酸酯塑膠板，以各種稜角輕鬆刮除鍋碗瓢盆上的頑固汙垢，其防滑、好抓握的紋理符合人體工學設計，還可丟進洗碗機清洗。這款產品耐熱達華氏275度(攝氏135度)，但不建議在高溫的鑄鐵鍋上使用。除了清潔用途，G.CATACC原裝刮板還能用於切割麵團、灑糖霜和切碎酪梨。亞馬遜(Amazon)消費者在商品評論中對G.CATACC原裝刮板讚不絕口，寫道「讓洗鍋子變得輕而易舉」，以及「離不開它了」。
穿著深色衣服時，若肩上出現「雪花」片片的頭皮屑，是件讓人超級尷尬的事；因頭皮乾燥，而引起的搔癢、頭皮屑脫落，一直困惱著許多人。頭皮和身體其他皮膚一樣需要照顧與呵護，一款在亞馬遜購物網站的Heeta頭皮按摩梳（Scalp Massager），已獲得超過13萬7千人給予五顆星評價，產品宣稱有助於從控制油脂分泌、脫髮到減少頭皮屑，而且現在只需7元就能買到它（原價11-12元）。Heeta頭皮按摩梳設計很簡單，以柔軟的矽膠梳子附著在符合人體工學的手柄上。產品說明描述，它可在不刮傷頭皮下進行深層清潔，並適用於所有髮質與長度。矽膠梳可防水，洗髮時可用來按摩頭皮，或在頭髮吹乾後做個舒緩的頭皮護理。
在亞馬遜網站僅上架幾個月，這款旅行萬用轉接頭已是同類商品中的搶手貨，獲得超過7500個4.6顆星評價。全世界195個國家中，這款轉接頭在其中160多個國家都能使用；且大小和一副撲克牌相當，重量僅3.2盎司，對與A、B、C、F、G和I型插座都相容來說，體積相當迷你。旅遊作家傑克森（Katie Jackson）表示說，她最欣賞它所有的尖頭在不使用時都能折疊或縮回。與傑克森二十年前使用的第一個轉接頭不同的是，這款萬用轉接頭有個LED燈指示器。她說，這個小裝置大有幫助，因為在一些國家，插座上的開關很難分辨是開或關。傑克森指出，這個萬用轉接頭還有兩個內建的USB-A端口，可以同時為她的電腦、充電寶和智慧手表充電；如果多花幾美元，可以買到帶有USB-A端口和USB-C端口的轉接頭。在電壓方面，這個轉接頭適用於110瓦-220瓦的電源插座。
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