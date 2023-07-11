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亞馬遜「會員特價日」慎防詐騙 專家警告詐團「常用2手法」

編譯俞仲慈／綜合11日電
優良商業局呼籲消費者在亞馬遜「會員特價日」期間，要慎防詐騙。(美聯社)
優良商業局呼籲消費者在亞馬遜「會員特價日」期間，要慎防詐騙。(美聯社)

電商龍頭亞馬遜(Amazon)11日到12日推出為期兩天的「會員特價日」(Prime Day)，吸引許多消費者上網血拚，不過根據優良商業局(Better Business Bureau，簡稱BBB)統計，每年特賣期間也是網路詐騙下手的好時機，呼籲消費者慎防詐騙，避免金錢損失。

優良商業局通訊暨公關副總裁普蘭諾斯(Josh Planos)表示：「零售業重要的例行活動，正好給騙子甚至地下企業和組織提供下手機會，騙走大家的血汗錢。」

亞馬遜全球買家風險預防總監納普(Scott Knapp)指出，近年來在「會員特價日」期間，查獲最常見的詐騙手法就是會員身分和訂單確認。

納普指出，去年有消費者舉報接到不明來源電話或電子郵件，宣稱會員身分出問題，要求提供信用卡等付款個資，甚至要求提供會員帳戶登錄密碼，納普強調，亞馬遜或任何信譽良好的企業，絕對不會主動要求會員透露個資。

另外歹徒也會趁著特賣期間，挑選智慧手機等高價商品，催促消費者下單採購，並要求提供付款個資或發送惡意連結，納普坦言：「我們銷售很多東西，加上亞馬遜名號響噹噹，剛好給歹徒逮到機會。」

而且近來網路詐騙手法不斷推陳出新，連人工智慧(AI)科技也淪為詐騙工具，普蘭諾斯直言：「雖然許多詐騙手法和過去一樣，但現在可以靠一台機器幫忙發電子郵件和寫文件。」

根據「聯邦貿易委員會」(Federal Trade Commission)今年2月公布的資料，2022年國內消費者詐騙損失金額高達88億元，比2021年增加30%，其中網購詐騙是僅次於冒名詐騙第二高的詐騙手法。

普蘭諾斯建議防範詐騙重點，包括刪除不必要的垃圾訊息、點擊不明連結前，注意安全網站URL是否為正規的HTTP，而非經過竄改的HTTPS等；另外商品售價若低於市價75%，其中可能有詐，普蘭諾斯強調：「這是一項極大的危險訊號。」呼籲消費者切勿因小失大。

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