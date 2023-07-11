亞馬遜會員日今開跑 家電折扣強 大牌保養品便宜買

被稱為「年中亞馬遜黑五 」的亞馬遜Prime Day會員日已開跑，今年許多韓系個人護理保養品參與特價活動。像是Amos professional 是韓國第一大品牌愛茉莉太平洋(Amore Pacific)旗下，專業沙龍護髮和造型品牌。還有號稱「平價青春露」的COSRX酵母95提亮均衡精華液(COSRX Galactomyces 95 Tone Balancing Essence)。以及韓國第一個以自然主義護膚品牌innisfree、讓女性都能擁有淨透無暇肌膚的韓式護膚專家蘭芝(LANEIGE)、韓國頂級保養品結合韓方藥理，連女神宋慧喬 也一直用到空瓶的的雪花秀(Sulwhasoo)，都有大幅優惠折扣。

知名的飛利浦電動牙刷(Philips Sonicare)、FOREO LUNA洗臉機也都有30%-50%不等的折扣優惠。

亞馬遜為其會員推出的專屬促銷活動，Amazon Fire TV 43吋 Omni Series 4K UHD智能電視，4K超高清，原價399元，Prime可享受專屬邀請優惠，在Prime Day當天檢查電子郵件邀請，包含在會員日活動期間有效的唯一鏈接，就可以99元購入。此外，對非會員或部分老會員有免費一個月的會員試用，可在活動期間享受價格直降或優惠的福利 。

好管家(Good Housekeeping)網站測試小組分析了市售加濕器的性能、效率和噪音，對於安裝、控制和清潔的方便性進行評分，同時還評估了水箱容量以及濕度水準，選出最佳的加濕器為Levoit Classic 300S智慧超聲波冷霧加濕器。Prime會員特有的$58.98優惠價格。

部分會員還有銀行卡的優惠，大通持卡用戶結帳時使用1點大通積分，至多享受$60優惠；Amex會員積分結帳優惠，可享額外折扣；Discover持卡用戶福利滿$20.01減20， 需要使用折扣碼23DISCOVERPD。