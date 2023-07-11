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這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂

編譯周靜芝 / 綜合報導
在選擇洗髮精時若犯下兩個常見錯誤，會讓頭髮變得更稀薄，出現掉髮、乾燥、斷裂等現象。Getty Images
在選擇洗髮精時若犯下兩個常見錯誤，會讓頭髮變得更稀薄，出現掉髮、乾燥、斷裂等現象。Getty Images

想要擁有一頭健康、有光澤的秀髮，使用正確的洗髮精是關鍵。時尚美容網站She Finds採訪了專家指出，一般女性在選擇洗髮精上容易犯下兩個常見的錯誤，讓頭髮變得更稀薄，出現掉髮、乾燥、斷裂等現象。

1. 使用能「增厚」的洗髮精

一般人如果髮量稀疏，理所當然會選擇「增厚」洗髮精，但Farr研究機構的頭髮健康專家柏伊爾（Daniel Boyer）說，事實正好相反，長期使用這種洗髮精可能會堵塞頭皮的毛孔、干擾皮膚的供氧。

他說，皮膚因受到損害更容易發炎，導致脫髮現象。他建議，使用致粉刺（comedogenic）油含量低的洗髮產品，它們不像增厚洗髮精那樣會堵塞皮膚毛孔。

專業髮型師卡特（Allyson Carter）也指出，她的護髮經驗法則是：如果洗髮精的肥皂味太重、顏色看起來很假，或聞起來太好聞；那麼它可能對頭皮不太好。

她說，增厚洗髮精徒具中看不中用的泡沫質感，通常都含有氯化鈉（sodium chloride）和聚乙二醇（polyethylene glycol），對頭皮有很強的刺激性，使頭髮失去水分，變得乾燥、容易斷裂。

2. 選擇有「香味」的洗髮精

美髮網站The Right Hairstyles的專家阿布杜拉（Ghanima Abdullah）表示，香精是在洗髮精等頭髮產品中的破壞性成分，會強烈刺激頭皮。她說，香精往往不是一種成分，而是製造商不想清楚列出的各種低濃度成分的簡稱。

阿布杜拉說，因為有關單位對個人護理產品的監督不嚴，所以「香精」可能是任何東西；它本身或許不會導致頭皮屑，但會引起廣泛的過敏，而頭皮屑則是其中之一。頭皮一旦受到刺激，會引發脫髮、乾燥和斷裂等問題。

阿布杜拉指出，反覆使用含有香精的美髮產品，會讓頭皮屑的過敏反應惡化；此外，油脂過度分泌、頭皮粉刺也都是過敏反應的現象。她說，為了頭皮的健康，如果想促進頭髮生長，最好避免使用含有香精成分的產品。

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