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Prime Day想血拼？四類商品等到黑色星期五更便宜

編譯徐薏茹／即時報導
Prime Days是亞馬遜會員才能享受的優惠，今年活動期間為7月11日至12日。路透
Prime Days是亞馬遜會員才能享受的優惠，今年活動期間為7月11日至12日。路透

亞馬遜(Amazon)「會員優惠日」(Prime Day)即將於本月11、12日登場，亞馬遜會員可在這場48小時的促銷活動獲得數千商品的折扣優惠。

為了迎接這場盛大的購物活動，CNBC Select訪問專家，告訴大家挑選超值商品的秘訣。

推薦在Prime Day購買的商品

Prime Day期間亞馬遜自營科技品牌Echo、Fire、Ring、Kindle等系列產品通常會推出40%至60%的折扣。

FitBit、蘋果(Apple)、三星(Samsung)等品牌的個人科技設備如健康智能手環(fitness tracker)、耳機、平板電腦等也能找到不錯的優惠。

除了科技產品，亞馬遜旗下的服裝、居家用品、健身系列產品也將大幅降價。

Prime Day也是返校購物的開始，今年76%的Prime會員計畫在Prime Day購買開學用品。

其他如零食、清潔用品、紙製用品、寵物食品等商品也提供優惠，正是儲備日用品的絕佳時機。

不建議Prime Day購買的產品

廚房用具、餐具：消費者要購買此類產品不如等到秋季的黑色星期五(Black Friday)及網路星期一(Cyber Monday)，可能獲得更多折扣，而且選擇更多，包含更多種類的品牌與類別及更高的品質。

大型家電、家具：想購買這類商品，勞工節(Labor Day)和黑色星期五通常提供更顯著的促銷優惠，而且再等待一陣子，現金回饋和紅利會更充足。

電視、電玩：除了亞馬遜自家的智慧電視系列Fire TV，專家建議等待黑色星期五再購買其他品牌的電視，通常能獲得更好的優惠。假期購物季也是一年中購買遊戲機與相關周邊產品的最佳時機，通常也能找到最超值的禮包。

玩具：玩具最好也等到接近假期購物季時再入手，但如果已經等不及，亞馬遜會員優惠日將為所有年齡層的玩家提供20%至40%的玩具折扣。

專家提醒，購物時務必注意未經認證的賣家或品牌，尤其評論很少或大部分為負評的商品，Prime Day銷售的產品中有許多積壓已久的庫存，商家通常會在這時大出清。

亞馬遜 黑色星期五 健身

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