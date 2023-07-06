「家庭買車前應先租車」 前汽車銷售人員為何這樣建議？

購買一輛適合全家使用的汽車，是件艱鉅的任務，除了安全係數和品牌可信度等重要因素外，還有許多功能需要考量。(photo by Jose Carbajal on unsplash)

購買一輛適合全家使用的汽車，是件艱鉅的任務，除了安全係數和品牌可信度等重要因素外，還有許多功能需要考量。這些功能包括符合個人需求的汽車座椅和乘坐空間、能放置嬰兒車等裝備的後車箱，以及後座乘客方便使用的充電設備、內建遮陽板和空調通風口等。

即使找到了合適的汽車，需求也會隨著家庭成員的成長而改變。這就是為什麼前汽車銷售人員史塔普（Kelly Stumpe），經常建議家庭先租車 而不是直接買輛車。

史塔普告訴網路媒體Insider說，基於一個簡單的事實，因為你不知道家庭未來如何變化，所以她一直推薦那些還在成長的家庭先租車，或盡可能推遲購車計畫。

為什麼年輕家庭該推遲購車

疫情 之前，長期租車佔所有新車銷售的30%左右；之後，租車受歡迎程度大幅下降，現在只及過去一半，佔新車銷售的15%至20%。在經濟趨緩下，購車者對高價商品更為敏感，而許多人持有車輛的時間也更長。

史塔普表示，對成長中的家庭來說，花三年時間長期租車，會比買車更划算。她說，新手父母可能會把他們的豐田 Corolla升級為現代Santa Fe，但他們很快就會發現，家庭需求變化非常快。

史塔普定期在Instagram向42萬2千名粉絲發布汽車相關評論。她說，她在四年內育有三個孩子，2019年的車與2023年的相比，明顯不同。她在2019年開的是日產Rogue ，現在她開的是福特Expedition。

史塔普說，許多家庭往往急於購買一輛他們希望長期駕駛的汽車。她說，許多人在第一個孩子出生前，便買下一輛希望可「死忠」（ride-or-die）擁有的家庭用車；他們沒有意識到未來會有多少孩子、這些孩子長得多快，以及需要多大的空間。