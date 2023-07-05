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買不起12.6萬元柏金包 男友花80元DIY一個山寨包給她

編譯周靜芝 / 綜合報導
紐約拍賣會現場展示的黑色愛馬仕鱷魚皮柏金包。Getty Images
紐約拍賣會現場展示的黑色愛馬仕鱷魚皮柏金包。Getty Images

柏金包（Birkin bag）是法國時尚精品愛馬仕（Hermès）製造的豪華手提包，已成為財富和品味的象徵；但有錢也不一定買得到，因為等待的名單很長，而最貴的柏金包價格高達數十萬元。

西雅圖產品設計師金（M.J. Kim）向男友斯威（Alexander Sway）表示希望擁有一個柏金包時，彼此都很清楚價格高不可攀。但金不知道的是，斯威除了是位房地產經紀人，也是DIY愛好者；他決定利用工作之餘為女友製作一個「柏金包」。他在網上找到製作指南，並自己畫了草圖，以便正確切割皮革。

愛馬仕柏金包通常依據狀況、材料、顏色和其他設計細節，價格從1萬元至45萬元不等；但價格並非獲得這個以英國女演員珍·柏金（Jane Birkin）命名的經典包款的唯一障礙。美容時尚網站Byrdie報導，愛馬仕的銷售人員會根據客戶在店內消費情況以及其他「未知」因素，決定是否為客戶展示他們想購買的包。

斯威以鱷魚皮柏金包為模型，該包由真的鱷魚皮製成，在精品網站1stdibs上售價近12萬6千元。

斯威（左上）為女友金（右下）製作一個山寨版的柏金包，讓她十分感動。(合成圖，取自...
斯威（左上）為女友金（右下）製作一個山寨版的柏金包，讓她十分感動。(合成圖，取自[email protected])

斯威把畫的草圖帶到當地一家皮革店，挑選了鱷魚壓花的小牛皮和母牛皮。他說，共花了約60個小時、30多天來製作這個包；而這些高級皮革材料花費約80元，其餘的錢則是花在購買工具，如錘子、削皮革刀、打孔器、針和線等。

斯威說，在製作這個包的時候，他對這樣一個包需要花費這麼多時間來製作感到非常震驚；這也讓他對那些設計和手工製作這些物件的工匠們有了新的體認。

在拿到男友親手製作的柏金風格的包時，金十分震驚，並感謝男友花費的時間。她說，她從來沒有讓人為她做過如此費力的事，這讓她感受到男友對她的愛。

斯威鼓勵其他人嘗試這類的DIY，即使它們看起來很複雜、令人卻步。他說，自己樂在其中，並且體會到某些東西雖是奢侈品，但不意味著它遙不可及；做出複製品或自己的版本，「成就感十足」。

時尚 房地產 西雅圖

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