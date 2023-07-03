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跑者、護士、郵差都愛 大塊頭球鞋Hoka征服美國

編譯周靜芝 / 綜合報導
造型奇特的Hoka運動鞋已成為熱愛跑步者和走路有困難者的第一選擇，其中包括運動員、護士、餐廳服務生、郵差、電視作家、耍酷的青少年和他們的爺爺。取自Hoka網站
造型奇特的Hoka運動鞋已成為熱愛跑步者和走路有困難者的第一選擇，其中包括運動員、護士、餐廳服務生、郵差、電視作家、耍酷的青少年和他們的爺爺。取自Hoka網站

這款運動休閒鞋鞋底厚實、用色大膽、行銷不按牌理出牌又帶有法國血統，讓人想不出它為何能成為美國街頭爆紅鞋款。

事實上，當Hoka創始人在2012年將公司出售給UGG母公司德克斯集團（Deckers Brands）時，當年的銷售額僅300萬元，而去年Hoka的銷售額是14億元。

這款造型奇特的運動鞋已成為熱愛跑步者和走路有困難者的第一選擇，其中包括運動員、護士、餐廳服務生、郵差、電視作家、耍酷的青少年和他們的爺爺。或許有些人穿它是因為時尚流行，但有些人則是不得不穿它，無論哪種原因，他們都成了Hoka的鐵粉。

Hoka可說成功擄獲了美國消費者的心、錢包和雙腳。獨特的緩衝功能所創造出的神奇感覺，讓它與市場上其他品牌運動鞋大異其趣；但這一切不僅僅是鞋子本身。

Hoka的成功還歸因於該品牌違反常理的行銷策略。事實證明，Hoka透過緩慢的擴張行動締造了快速的業績成長，選擇性拓點使供給遠低於需求，並站穩售價在125至175元間的高端運動鞋市場。Hoka高層步步為營避免成長過快。

Hoka經營者的審慎態度，來自於他們相信任何能夠解決問題並提供價值的產品都會有市場。他們表示，Hoka有三個關鍵特質：中底（用於著地時的緩衝）、腳架（用於支撐）和meta-rocker弧形鞋底（用於平衡減震），結合穩定性、效率和緩衝有等功能，有助於防止受傷和減輕疼痛。最重要的是，它們還超級舒適。

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