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Prime Day 那一周有便宜可撿 沃爾瑪和目標迎戰亞馬遜

記者顏伶如／即時報導
沃爾瑪的Walmart+Week折扣將從7月6日起到13日結束，時間剛好與Prime Days重疊。Getty Images
沃爾瑪的Walmart+Week折扣將從7月6日起到13日結束，時間剛好與Prime Days重疊。Getty Images

從2015年以來，亞馬遜(Amazon)網站每年7月推出Prime Days減價大特賣，沃爾瑪(Walmart)與目標百貨(Target)今夏紛紛加入戰場，各自推出優惠促銷，某些折扣還比亞馬遜更划算。

所有人都喜歡打折，但不是每個人都願意為了折扣而花錢加入會員。Amazon Prime會員目前年費為139元，月費則為14.99元。

Prime Days是亞馬遜會員才能享受的優惠，今年活動期間為7月11日至12日。今年折扣優惠包括Amazon Kindle、Fire TV、Ring 攝像機以及Ring 門鈴等。

沃爾瑪的Walmart+Week折扣將從7月6日起到13日結束，時間剛好與Prime Days重疊。Walmart+會員可以提早享受折扣，沒有參加會員的一般消費者稍後也能享受同樣優惠。

Walmart+會員年費98元，月費13元，服務包括買菜免運費、包裹免運沒有最低消費額，以及加油折扣、Paramount+影音串流折扣等。

目標百貨的Target Circle Days特價期間為7月9日至15日，活動比Prime Days、Walmart + Week更晚結束，讓消費者有更充裕時間可以比價。

Target Circle Days限Target Circle會員參加。Target Circle是免費的客戶忠誠計畫，可享打折優惠。

今年Target Circle Days主打特價品包括Sun Squad商品最高五折，童裝七折。美妝商品、健康保養品消費滿40元可得到目標百貨面額10元禮物卡。配合芭比娃娃(Barbie)新電影上映，所有芭比相關商品都有八折優惠。

基本家庭用品消費滿50元也可得到目標百貨面額15元禮物卡。Keurig K-Mini咖啡機優惠30元，聯想(Lenovo)15.6吋觸控螢幕IdeaPad 3i筆記型電腦折扣350元。Target Circle會員購買Dyson V8 Origin Cordless Stick Vacuum吸塵器可省130元。

百思買(Best Buy)的「7月份黑色星期五」7月10日至12日展開，電視、筆電等產品都有特價。

目標百貨的Target Circle Days特價期間為7月9日至15日，活動比...
目標百貨的Target Circle Days特價期間為7月9日至15日，活動比Prime Days、Walmart + Week更晚結束，讓消費者有更充裕時間可以比價。美聯社
Prime Days是亞馬遜會員才能享受的優惠，今年活動期間為7月11日至12日...
Prime Days是亞馬遜會員才能享受的優惠，今年活動期間為7月11日至12日。路透

Target 目標百貨 亞馬遜

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