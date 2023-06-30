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禁止共用會員 好市多出招 自助結帳「要看臉」

編譯俞仲慈／綜合報導
疫情期間，民眾在一家好市多大賣場外排隊，等候入店採購；為了杜絕非會員「搭便車」採購，好市多宣布將在結帳時檢查顧客的會員卡或有照片的身分證件。(路透)
疫情期間，民眾在一家好市多大賣場外排隊，等候入店採購；為了杜絕非會員「搭便車」採購，好市多宣布將在結帳時檢查顧客的會員卡或有照片的身分證件。(路透)

知名大型連鎖賣場好市多(Costco)本周表示，將嚴格要求會員購物結帳時，須向收銀員出示會員卡或有照片的身分證件，以杜絕非會員利用他人會員卡採購的搭便車行為。

好市多27日公布聲明強調：「我們認為非會員擁有和會員相同的權益和價格並非妥當之舉。」並表示，自從自助結帳機台拓展至更多分店以來，發現非會員持他人會員卡的濫用現象越來越常見，為杜絕此一歪風，好市多宣布凡使用自助結帳的消費者，必須出示有照片的會員卡，如果會員卡上沒有照片，則要求出示帶有照片的身份證件，否則將無法購物。

同為零售業的好市多經營模式和其他零售業不同，其營收大部分來自會員繳納的會費，以便支付公司營業開銷並維持較低的商品價格，一般會員年費為60元，高級會員年費為120元。

據了解，好市多會員制為其招攬更多顧客上門，業績蒸蒸日上，即使在疫情期間，許多消費者紛紛前往好市多採購大量衛生紙和洗手液，以便囤積在家裡；通膨指數飆漲期間，消費者也是傾向去好市多賣場，採買比市面更便宜的汽油和各種包裝食品。

但是通膨居高不下，消費者減少購物支出或者寧願花錢旅行、外出用餐，讓長期實施會員制的好市多也面臨營業壓力，根據統計，前兩季度，好市多販售的高價商品和家具、電子產品等流行性商品業績逐漸下滑，只有食品銷售有所增加，淨銷售額為526億元，比去年同期率略為增加2%。

連鎖超市沃爾瑪(Walmart)旗下採會員制經營的山姆俱樂部(Sam's Club)，不但業績也出現類似成長，會員人數還創下歷史新高。

為了杜絕非會員「搭便車」採購，好市多宣布將在結帳時檢查顧客的會員卡或有照片的身分...
為了杜絕非會員「搭便車」採購，好市多宣布將在結帳時檢查顧客的會員卡或有照片的身分證件。(路透)
為了杜絕非會員「搭便車」採購，好市多宣布將在結帳時檢查顧客的會員卡或有照片的身分...
為了杜絕非會員「搭便車」採購，好市多宣布將在結帳時檢查顧客的會員卡或有照片的身分證件。(美聯社)

好市多 零售業 疫情

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