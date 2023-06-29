自助結帳易偷東西？沃爾瑪用「神器」抓賊

連鎖超市沃爾瑪(Walmart)為了防堵顧客利用自助結帳之便，趁機順手牽羊，安裝結帳掃描儀器，提供顧客每次自助結帳時所有商品清單並確認是否付款，更方便員工逮到偷竊者，堪稱順手牽羊的剋星。Getty Images

連鎖超市沃爾瑪 (Walmart)為了防堵顧客利用自助結帳之便，趁機順手牽羊，安裝結帳掃描儀器，提供顧客每次自助結帳時所有商品清單並確認是否付款，更方便員工逮到偷竊者，堪稱順手牽羊的剋星。

沃爾瑪旗下一位員工安妮塔(Anita)最近在抖音 (TikTok)貼出一張員工制服和設備照片，並發文說明：「在自助結帳機(看到)顧客偷竊，我的掃描儀器會告知所有被(顧客)漏掉結帳的商品。」

由於沃爾瑪店內經常有顧客在自助結帳時，以為神不知鬼不覺就順手牽羊，因此沃爾瑪安裝結帳掃描儀，作為防盜神器，以便逮到趁自助結帳之便，暗中將商品塞入包包的扒手。

一名前沃爾瑪員工雅典娜(Athenia)也在抖音發文說，沃爾瑪防盜設備以及處理顧客偷竊的因應方式，雅典娜表示：「透過所謂的TC裝置，我們能夠看到顧客採購的所有商品、採購總金額以及每一件商品售價。」並進一步解釋，只要沃爾瑪員工懷疑顧客偷竊，就可以透過TC裝置「暫停」自助結帳機運作，而顧客則誤以為是機台故障，她強調：「其實機台並沒有任何問題，只是我們故意暫停交易，我們懷疑顧客偷竊，所以試圖讓機台看起來有問題。」

一旦沃爾瑪員工懷疑顧客，就必須從顧客隨身包包取出所有物品，並在兩名員工引導下，帶領顧客前往收銀台，確認每件物品都經過掃描結帳，雅典娜表示：「我們會先安撫顧客，告知別擔心，我們去另一具機台結帳，因為這具機台肯定有問題，然後帶顧客去收銀台，由專人來處理。」

雅典娜在抖音分享「沃爾瑪的秘密」，也收到許多網友回饋，沃爾瑪一名前員工坦承：「全部都是事實，想知道我在三年內逮到多少人，然後送進監獄 ？這是我一天工作當中，最美好的一部分。」也有網友表示：「利用自助結帳之便，購買令人尷尬的商品，根本毫無意義，因為店家無論如何都會看到。」還有網友也評論：「看起來，沃爾瑪仍打算給顧客第二次完成交易的機會，而非立刻報警。」