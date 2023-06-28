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開豪車帶名牌包 富人也愛光顧Aldi和一元店

編譯徐薏茹／即時報導
隨著物價上漲，即便是高收入族群，也想為了省錢而轉往一元百貨(Dollar General)、阿爾迪(Aldi)、Five Below等平價商店購物。Getty Images
隨著物價上漲，即便是高收入族群，也想為了省錢而轉往一元百貨(Dollar General)、阿爾迪(Aldi)、Five Below等平價商店購物。Getty Images

隨著物價上漲，即便是高收入族群，也想為了省錢而轉往一元百貨(Dollar General)、阿爾迪(Aldi)、Five Below等平價商店購物，雖然現在通膨已趨緩，但平價商店的購物熱潮仍未散去。

根據追蹤零售商客流量的公司InMarket分析，與2022年下半年相比，今年收入10萬元以上的人群中，前往一元商店購物的占比平均增加4%。

民調機構「晨間諮詢」(Morning Consult)針對約5萬名美國人的每日調查顯示，六位數收入的家庭在一元商店購物的可能性比去年6月多15%，從39%增長至45%。

富國銀行(Wells Fargo)顧問里爾斯(Michael Liersch)指出，富裕家庭向來認為折扣商店不是他們的去處，但花8元買一盒雞蛋也讓許多有錢人覺得荒謬。

對有些人來說，過度花費曾經是一種時尚，但里爾斯表示：「如今，重要的是如何最有效的運用你的金錢，而不是被敲詐。」

在芝加哥麥當勞(McDonald)公司辦公室工作的摩根·皮爾斯(Morgan Pierce)，年收入約20萬元，也會去Aldi等折扣商店購物。

受訪的一些人表示，到折扣商店購物不再被認為是一件難為情的事，皮爾斯說：「貨架上的商品並非樣樣皆好，但還是有好東西，我不覺得到那些地方買東西有什麼好丟臉的，我也不怕讓人知道。」

決策過渡顧問吉爾曼(Bob Gillman)數十年來都在Aldi與其他折扣商店購物，他說：「我們常在停車場看到許多人開著保時捷(Porsches)、賓士(Mercedes-Benz)、寶馬（BMW）來消費，不管你賺多少，當你能夠花59分錢買到一顆酪梨時，你就不會想要花4元來買。」

以實境秀「紐約嬌妻」(The Real Housewives of New York City)聞名的社交名媛貝珍妮‧佛蘭克爾(Bethenny Frankel)在YouTube、TikTok影片中分享她在折扣商店購物的經驗，並定期開箱超便宜商品，吸引數百萬次觀看。

她說，「我會背著我的愛馬仕(Hermès)精品包去買東西」，在折扣商店買到1元的唇彩和1元的貯物箱，比她在實境節目中做的任何事都要吸引人。

阿爾迪(Aldi)。路透
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民調 麥當勞 雞蛋

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