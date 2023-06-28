需求降溫 勞力士、百達翡麗等名表二手價逼近兩年低點
勞力士（Rolex）、百達翡麗（Patek Philippe）和愛彼（Audemars Piguet）等瑞士精品手表在二手市場的價格，持續從去年2月的紀錄高點下滑，已跌到近兩年來低點。
追蹤二手市場最常交易前50款精品手表的彭博Subdial Watch指數，22日加權價格為36,263美元，過去24個月跌了6.9%，也遠低於2021年6月的價位。
彭博Subdial Watch指數過去一年下跌了19%，過去30天則下跌約1%，顯示這些二手精品表價格下跌速度雖放緩，但還在下滑。該指數在疫情期間空前飆漲，並在去年2月觸頂達到60,574美元。
倫敦Subdial公司表示，在全球經濟放緩、利率走高和加密貨幣重貶之際，瑞士頂級品牌高價手表的需求已降溫。
該指數顯示，愛彼的Royal Oak Jumbo Extra Thin目前均價為71,692美元，是過去12個月跌最兇的表款，跌幅逾35%。百達翡麗的Nautilus Travel Time則在一年內下跌28%，勞力士的Daytona Platinum 116506也在二手市場跌約25%。
該指數過去12個月表現最好者為勞力士Lady-Datejust，均價上漲2.6%至3,892美元，以及勞力士的Day-Date 18038，上漲1.4%至17,756美元。
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