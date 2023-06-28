「不給錢就引爆」 全國多家零售商收炸彈威脅

沃爾瑪。(Getty Images)

近幾個月克羅格(Kroger)、沃爾瑪(Walmart)、亞馬遜旗下全食超市(Whole Foods Market)等零售商 在全國的幾個據點紛紛收到炸彈威脅，有些歹徒索要禮物卡、比特幣 或金錢，威脅店家若不給錢就引爆炸彈，當局與業者正針對此事調查。

芝加哥北部郊區一家全食超市接到來電，表示店內已設置管狀炸彈，威脅店家交出5000元比特幣；新墨西哥州一家克羅格旗下商店員工接到來電，嫌犯要求店員電匯金錢，並威脅如果報警便引爆炸彈。

多年來企業、娛樂場所與學校一直面臨炸彈威脅及電話詐騙，還有駭客組織透過網路攻擊試圖獲得資訊或金錢，但安全與產業專家指出，要求贖金的炸彈威脅並不常見，顯然是今年稍早針對零售商興起的勒索手法。

聯邦調查局(FBI)正與地方與州執法官員合作，呼籲大眾對周遭環境保持警覺，並向當局通報任何可疑活動。

案發地區的警員也正在調查炸彈威脅，由於嫌犯未顯示來電號碼，難以追蹤位置，目前尚需釐清這些炸彈威脅背後是否存在組織行動，以及來電者的位置等；根據警方消息，目前個別商家未收到一起以上的威脅案件。

本月稍早，在至少五個州的目標百貨 (Target)收到的威脅與該零售商對LGBTQ議題的立場相關，目標百貨表示執法部門調查後確認其分店安全。