我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機場地勤遭吸進飛機引擎絞死 法醫初步判定自殺

有內鬼？美官員：俄「末日將軍」早知瓦格納首腦要兵變

「不給錢就引爆」 全國多家零售商收炸彈威脅

編譯徐薏茹／綜合報導
沃爾瑪。(Getty Images)
沃爾瑪。(Getty Images)

近幾個月克羅格(Kroger)、沃爾瑪(Walmart)、亞馬遜旗下全食超市(Whole Foods Market)等零售商在全國的幾個據點紛紛收到炸彈威脅，有些歹徒索要禮物卡、比特幣或金錢，威脅店家若不給錢就引爆炸彈，當局與業者正針對此事調查。

芝加哥北部郊區一家全食超市接到來電，表示店內已設置管狀炸彈，威脅店家交出5000元比特幣；新墨西哥州一家克羅格旗下商店員工接到來電，嫌犯要求店員電匯金錢，並威脅如果報警便引爆炸彈。

多年來企業、娛樂場所與學校一直面臨炸彈威脅及電話詐騙，還有駭客組織透過網路攻擊試圖獲得資訊或金錢，但安全與產業專家指出，要求贖金的炸彈威脅並不常見，顯然是今年稍早針對零售商興起的勒索手法。

聯邦調查局(FBI)正與地方與州執法官員合作，呼籲大眾對周遭環境保持警覺，並向當局通報任何可疑活動。

案發地區的警員也正在調查炸彈威脅，由於嫌犯未顯示來電號碼，難以追蹤位置，目前尚需釐清這些炸彈威脅背後是否存在組織行動，以及來電者的位置等；根據警方消息，目前個別商家未收到一起以上的威脅案件。

本月稍早，在至少五個州的目標百貨(Target)收到的威脅與該零售商對LGBTQ議題的立場相關，目標百貨表示執法部門調查後確認其分店安全。

零售商面臨增長的安全威脅，包括炸彈、槍擊、偷竊等，商店員工與經理在新冠疫情期間經常得應付因缺貨而憤怒的顧客，小偷近幾年也愈來愈猖狂，促使企業雇用更多保全、將商品鎖上並調整營業時間。

包括沃爾瑪、全食超市等全國性的大型零售商都收到炸彈威脅，歹徒要求商家用禮物卡、比...
包括沃爾瑪、全食超市等全國性的大型零售商都收到炸彈威脅，歹徒要求商家用禮物卡、比特幣，甚至現金交換。(Getty Images)

零售商 目標百貨 比特幣

上一則

評估環保程度 近半衛生紙不及格 包括多家名牌

延伸閱讀

服刑25年 炸彈客卡辛斯基罹癌 獄中自殺亡

服刑25年 炸彈客卡辛斯基罹癌 獄中自殺亡
南加內陸警方攔檢查獲車內炸彈 車主有案底

南加內陸警方攔檢查獲車內炸彈 車主有案底
全美這家連鎖超市 顧客忠誠度最高

全美這家連鎖超市 顧客忠誠度最高
腦動脈瘤長期頭暈 開顱夾閉術拆除顱內炸彈

腦動脈瘤長期頭暈 開顱夾閉術拆除顱內炸彈

熱門新聞

美國知名廚具Instant Pot壓力鍋的母公司Instant Brands於6月12日遞交破產文件給法院，許多華人社群聽聞都非常驚訝。（記者江碩涵／攝影）

曾是搶手貨 Instant Pot 為何淪至破產？

2023-06-26 11:25
在美國能夠存得到100萬元退休存款的退休族比例並不高。(Pexels)

專家建議退休儲蓄達百萬 到底多少美國人做到？

2023-06-23 12:36
雖然許多事都會引起便秘，但飲食對排便頻率（以及排便的質地）有很大的影響。（Getty Images）

不是咖啡或李子汁 長期避免便秘的頭號飲料是它

2023-06-20 11:38
有家族病史或已有糖尿病前症狀的人，更有必要定期做血糖檢測。（Pexels）

罹患糖尿病 這是最易被忽視的早期症狀

2023-06-21 12:45
減緩老化的秘訣其實很簡單。(Photo by sk on Unsplash)

長壽研究員追求不老丸 但最佳藥方也最簡單 是「這3字」

2023-06-20 12:14
「消費者報告」近日公布十大最可靠車款及汽車品牌。取自Shutterstock/Eric Glenn

打算買新車？消費者報告：今年最可靠是這10款

2023-06-21 11:56

超人氣

更多 >
蕭敬騰求婚大14歲經紀人成功 哽咽揭交往16年秘辛

蕭敬騰求婚大14歲經紀人成功 哽咽揭交往16年秘辛
普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉

普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉
堅果可護腦 這種更是大幫手

堅果可護腦 這種更是大幫手
特斯拉撞樹著火 華裔母女喪生…夫睹黑煙 悲憶清華戀情

特斯拉撞樹著火 華裔母女喪生…夫睹黑煙 悲憶清華戀情
傳遭秦剛「訓斥一小時」 紐西蘭外長回應了

傳遭秦剛「訓斥一小時」 紐西蘭外長回應了