評估環保程度 近半衛生紙不及格 包括多家名牌

衛生紙。Photo by Colourblind Kevin on Unsplash

市場研究機構Statista統計指出，美國民眾每人每周平均使用大約三捲衛生紙，一年累計則約141捲，上廁所的習慣對環境帶來衝擊不小。非營利環保組織「自然資源保護會」(Natural Resources Defense Council，NRDC)每年針對熱門衛生紙品牌是否符合環保標準發表評估報告，最近一份排名是在2022年完成。

沒有使用砍伐樹木而取得的原生纖維(virgin fiber)製作衛生紙，衛生紙製作過程沒有添加有害化學物質的品牌，在「自然資源保護會」評鑑裡可以得到高分。衛生紙漂白過程中未使用氯，在評鑑裡可以得到最高100分加分，因為加氯漂白是毒性較高的製作過程。

廠商如果使用回收材料製作衛生紙，或以竹子纖維製作衛生紙，可以得到最多500分。能夠得到最高分的衛生紙，廠商是百分之百使用「消費後」(post-consumer)回收再生材料。

在60種衛生紙品牌當中，只有4款獲得A+評分，得到A的則有8家。

評鑑滿分為600分，A+至少要有580分，4個獲得A+的衛生紙品牌為：

Green Forest

Natural Value

Trader Joe's

365 Everyday Value, 100% Recycled

市面上許多衛生紙品牌評分成績都不及格，得到「自然資源保護會」F評分共有28款衛生紙，其中不乏知名品牌，包括：

Charmin

Amazon Basics

Cottonelle Ultra

Angel Soft

Scott 1000

Angel Soft與Amazon Basics評鑑分數最低，滿分600分卻拿了零分，因為完全採用原生纖維做為材料，導致森林遭受大面積砍伐，而且在衛生紙製作過程裡以氯氣漂白，對環保帶來污染。