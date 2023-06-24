夏天怎麼穿？ 涼感內衣擊退悶熱

越來越多廠商生產舒適的胸罩，可以幫助消費者解決夏天胸部容易冒汗的問題。(取自Amazon網站)

隨著夏天的到來，女性在穿著貼身衣物時，常會面臨容易出汗的困擾；幸好有越來越多廠商生產舒適的胸罩，可以幫助消費者解決容易冒汗的問題。

在亞馬遜 購物網站上得到超過3萬1000個4.5星評價的Hanes涼感無鋼圈內衣（Hanes Wireless Cooling Bra），售價從12.25至16元，是今夏的熱門商品。

Hanes這款涼感無鋼圈內衣由能吸濕排汗的材料製成，可在數小時內保持涼爽、無汗。它的無鋼圈支撐也確保維持在適當位置，無標籤的設計也保證不會留下任何痕跡。此外，彈性特佳的布料可與身體完美貼合，寬肩帶的設計讓肩帶不易滑落。

Hanes這款內衣表面平滑，即使穿上再薄的衣服也看不出胸罩痕跡。尺寸從S到3XL，還有五種顏色可供選擇。

一名消費者留言說，她早上醒來，想去拿胸罩來穿，結果發現自己已經穿上這款胸罩了，它舒適到讓人真的感覺不到它的存在。

另一個人寫道，它很完美，中間不會太緊，肩帶不會滑落肩膀，非常柔軟且支撐力強；這是她目前為止所穿過最舒適的內衣，「我還要買更多」。