夏天怎麼穿？ 涼感內衣擊退悶熱
隨著夏天的到來，女性在穿著貼身衣物時，常會面臨容易出汗的困擾；幸好有越來越多廠商生產舒適的胸罩，可以幫助消費者解決容易冒汗的問題。
在亞馬遜購物網站上得到超過3萬1000個4.5星評價的Hanes涼感無鋼圈內衣（Hanes Wireless Cooling Bra），售價從12.25至16元，是今夏的熱門商品。
Hanes這款涼感無鋼圈內衣由能吸濕排汗的材料製成，可在數小時內保持涼爽、無汗。它的無鋼圈支撐也確保維持在適當位置，無標籤的設計也保證不會留下任何痕跡。此外，彈性特佳的布料可與身體完美貼合，寬肩帶的設計讓肩帶不易滑落。
Hanes這款內衣表面平滑，即使穿上再薄的衣服也看不出胸罩痕跡。尺寸從S到3XL，還有五種顏色可供選擇。
一名消費者留言說，她早上醒來，想去拿胸罩來穿，結果發現自己已經穿上這款胸罩了，它舒適到讓人真的感覺不到它的存在。
另一個人寫道，它很完美，中間不會太緊，肩帶不會滑落肩膀，非常柔軟且支撐力強；這是她目前為止所穿過最舒適的內衣，「我還要買更多」。
一名曾經懷疑過這款內衣的網友說，她曾對它不抱太大期望，但她承認錯了；她表示，她穿著去工作、去院子裡幹活，甚至把它當作泳衣的上半部，買了不後悔。
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