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夏日弄潮戲水 不可少的5件海灘好物

編譯周靜芝 / 綜合報導
夏天最重要的活動是去沙灘戲水、做日光浴。取自pexels/Kindel Media
夏天最重要的活動是去沙灘戲水、做日光浴。取自pexels/Kindel Media

夏天的到來，代表可以從事許多活動，其中最重要的是去沙灘戲水、做日光浴。「早安美國」專欄作家貝加莫托（Lori Bergamotto）推薦了以下5件最好的海灘裝備，讓你盡情享受夏日時光。

Brooklinen沙灘巾。取自Brooklinen網站
Brooklinen沙灘巾。取自Brooklinen網站

1. 最好的沙灘巾：Brooklinen沙灘巾吸水性強（官網售價58.50元）。

貝加莫托說，如果計畫在海灘或游泳池邊度過整個夏天，一條好的、長毛絨的沙灘巾是必須的。Brooklinen的這款沙灘巾，是最值得推薦的；尺寸超大又厚重，100%純棉製成。

SUN NINJA沙灘遮陽帳篷。取自Amazon網站
SUN NINJA沙灘遮陽帳篷。取自Amazon網站

2. 最好的遮陽帳篷：SUN NINJA沙灘遮陽帳篷，具有UPF50+防曬功能（亞馬遜網站售價159.95元）。

貝加莫托說，相對於沙灘傘，這款遮陽帳篷結構堅固、用途多元；採用創新的氨綸（spandex）彈力纖維，從厚草地到岩石營地等任何地形都適合。最多可容納8人，擋住風吹日曬，讓全家人待在陰涼處保持舒爽。

Mainstays背包式鋁合金沙灘椅。取自Walmart網站
Mainstays背包式鋁合金沙灘椅。取自Walmart網站

3. 最好的沙灘椅：Mainstays背包式鋁合金沙灘椅（沃爾瑪售價39.96元）。

250多名消費者給予五星評價，說明這把沙灘椅受歡迎的程度。重量輕且防鏽，五段式可調整椅背，可以完全平躺；側邊可放置飲料、防曬霜、手機等的貼心設計最受好評。此外，上方還有個小枕頭，可折疊毛巾架，甚至還有便於攜帶的手帶，這些都贏得消費者的高度好評。

IGLOO Profile 60 qt. Jet Carbon Roller C...
IGLOO Profile 60 qt. Jet Carbon Roller Chest Cooler。取自Home Depot網站

4. 最好的冰櫃：IGLOO Profile 60 qt. Jet Carbon Roller Chest Cooler（家得寶售價54.43元）。

貝加莫托說，不是所有冰櫃都一樣好用，這款產品有個可伸縮把手和超大輪子，方便運輸。採用THERMECOOL隔熱材料，可讓飲料、食物冰上數小時；最多可容納90罐飲料；墊高的底部，使飲料、食物遠離發燙的地面。

CGear Multimats Sandlite無沙沙灘墊。取自REI網站
CGear Multimats Sandlite無沙沙灘墊。取自REI網站

5. 最好的沙灘毯：CGear Multimats Sandlite無沙沙灘毯，REI網站售價69.95至85.95元）。

貝加莫托說，躺在沙灘墊上休息時，還有什麼比沙子黏在身上更讓人受不了的？CGear Multimats Sandlite無沙沙灘墊最值得稱道的是，採用分層編織系統可讓沙子、灰塵從上層掉落、留在海灘上，而不是你的身上。

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