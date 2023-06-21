打算買新車？消費者報告：今年最可靠是這10款

「消費者報告」近日公布十大最可靠車款及汽車品牌。取自Shutterstock/Eric Glenn

買輛新車多少會有些壓力，何況價格不是一筆小數目，但當非買不可時，值得好好去研究。「消費者報告」（Consumer Reports）從2000-2023年收集了30萬輛車的數據，由工程師、記者、研究人員和科學家組成的團隊日前發布了年度汽車 可靠度調查（annual car reliability survey），這是目前最全面的調查報告之一。

為了得出最可靠和最不可靠的車款名單，「消費者報告」使用了至少兩年的數據來計算預測的可靠度分數，分數從1到100。針對17個問題進行深入研究，包括小毛病（如吱吱作響的雜音、裂開的內裝）和大問題（如四輪驅動系統的維修、超出保修期的變速箱）。

以下是「消費者報告」列出的十大最可靠車款及最可靠汽車品牌的排名：

10款最可靠的汽車

油電混合車的普及，不僅是因為省油的吸引力，雖然在加油時省錢總是值得慶賀，但油電混合車和電動車 的可靠度也在提升。

「今日美國」報導指出，油電混合車和2000年至2022年的中型、大型轎車（以及少數2023年初的車型），是「消費者報告」調查中可靠度最高的車輛。根據這項研究，油電混合SUV 和電動車是可靠度排名第三的類別，得分為65分。

1. 2023豐田 卡羅拉油電混合車（Toyota Corolla Hybrid），可靠度93分

2. 2023雷克薩斯GX（Lexus GX），可靠度91分

3. 2023寶馬迷你（Mini Cooper），可靠度89分

4. 2022豐田普銳斯（Prius），可靠度89分

5. 2022馬自達（Mazda）MX-5 Miata，可靠度85分

6. 2023林肯（Lincoln）Corsair，可靠度82分

7. 2023豐田卡羅拉，可靠度81分

8. 2023速霸陸（Subaru）Crosstrek，可靠度80分

9. 2023寶馬（BMW）3系，可靠度80分

10. 2022豐田普銳斯Prime，可靠度77分

哪些汽車品牌最可靠？

雖然豐田在最可靠的品牌中排名第一，其所有車型（除了兩款）的可靠度得分都高於或遠高於平均水準，但雷克薩斯是今年唯一所有車型的可靠度都被評為高於平均水準或更好的汽車品牌（豐田有更多的車型影響了其品牌的總體得分）。

「消費者報告」沒有對愛快羅密歐（Alfa Romeo）、克萊斯勒（Chrysler）、道奇（Dodger）、飛雅特（Fiat）、英菲尼迪（Infiniti）、捷豹（Jaguar）、路虎（Land Rover）、瑪莎拉蒂（Maserati）、迷你（Mini）、三菱（Mitsubishi）、極星（Polestar）、保時捷（Porsche）和里維安（Rivian）進行排名，原因是缺乏足夠的數據或製造商沒有足夠的車型可供測試。

以下是「消費者報告」列出10大最可靠的汽車品牌：

1. 豐田

2. 雷克薩斯

3. 寶馬

4. 馬自達

5. 本田 （Honda）

6. 奧迪（Audi）

7. 速霸陸

8. 謳歌（Acura）

9. 起亞（Kia）

10. 林肯

在前10個最可靠的品牌中，日、韓車廠佔了7個，林肯是最可靠的美國汽車品牌。根據「消費者報告」的數據，福特的豪車部門在可靠度名列第十，比去年上升了14位，主要是由於Corsair和Nautilus車款的改進（儘管其Aviator SUV的可靠度得分很低）。這也是奔馳（Mercedes-Benz）首次在年度品牌可靠度調查中殿後獲得最後一名。