我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

吃過多這種維他命 小心傷害視力和肝臟

衝進球場抱梅西 中國18歲男子被行拘 禁止觀賽1年

女星伊莉莎白泰勒生前愛用 平價潤膚乳液至今仍受歡迎

編譯俞仲慈／即時報導
保養品「珍柔潤膚乳液」(Jergens Moisturizer)在亞馬遜購物平台至今仍然非常受到消費者歡迎。(截取自亞馬遜)
保養品「珍柔潤膚乳液」(Jergens Moisturizer)在亞馬遜購物平台至今仍然非常受到消費者歡迎。(截取自亞馬遜)

已故好萊塢女星伊莉莎白泰勒(Elizabeth Taylor)曾被譽為世界上最美麗的女人，所到之處都引人注意，但是外界很難想像，泰勒豔麗四射的容貌，竟然是靠一瓶藥妝店的開架保養品「珍柔潤膚乳液」(Jergens Moisturizer)，在亞馬遜(Amazon)購物平台一瓶售價不到11元，如今仍然非常受到女性消費者歡迎。

門德爾松(Tim Mendelson)是泰勒生前私人助理、也是其遺產委託人，他向「好萊塢報導」(Hollywood Reporter)披露這位一代巨星的保養祕方：「她只塗抹珍柔潤護膚乳液，不會使用其他高檔保養品。」

儘管門德爾松並未具體說明，泰勒生前使用珍柔哪一款潤膚乳液，但是在亞馬遜購物平台，「珍柔護膚乳液」至今仍然非常受到消費者歡迎，尤其膚質偏乾的女性更青睞「珍柔特乾膚質潤膚乳液」(Jergens Ultra Healing Moisturizer)，一瓶售價僅10.47元，堪稱物美價廉。

對一般民眾而言，完全無法想像在泰勒的化妝台上，珍柔乳液和她生前最喜歡的奢華品牌，包括Dior、Chanel和YSL等高檔彩妝用品放在一起，一代巨星也愛用人人皆買得起的保養品，令人相當驚訝。

不過看到購物平台買家留下的評價，不難想像「珍柔潤膚乳液」何以歷久不衰，一位買家留下評語：「我今年44歲，塗抹珍柔乳液超過20年」，並視為「終生必需品」，給予五顆星好評：「我的皮膚是我見過最柔軟的，聞起來很香，塗上數分鐘後就不會油膩。」

第二位買家則寫道：「珍柔櫻桃杏仁(Jergens Cherry Almond)乳液是經典中的經典，香味難以置信而且質地滋潤，不會造成敏感肌膚的負擔，絕對是乳液界的女王。」第三位買者也表示：「保濕效果非常好，聞起來很香，香味會留在肌膚，我會愛用一輩子。」 

亞馬遜 好萊塢 Amazon

上一則

不結婚無性愛 柏拉圖式伴侶只想共同養小孩

下一則

定存利率上看5% 專家建議存款不低於這個金額

延伸閱讀

哈佛醫學院 驚爆太平間經理盜賣遺體器官 還讓買家上門挑選

哈佛醫學院 驚爆太平間經理盜賣遺體器官 還讓買家上門挑選
120公斤韓紅自曝年輕是校花 照片瘋傳…竟是另一位女星

120公斤韓紅自曝年輕是校花 照片瘋傳…竟是另一位女星
維州遭學童槍擊教師 提訴求償4000萬後辭職 律師稱是被解雇

維州遭學童槍擊教師 提訴求償4000萬後辭職 律師稱是被解雇
哈佛醫學院爆「遺體販運」 員工被控勾結犯罪集團賣器官

哈佛醫學院爆「遺體販運」 員工被控勾結犯罪集團賣器官

熱門新聞

在一些狀況下，社會安全局會從社安金福利裡扣錢，民眾實領金額因此減少。（Getty Images）

社安金可扣除6款項 讓你領不到那麼多錢

2023-06-13 10:56
理財網站Parent Protfolio聯合創辦人桑奇茲（左）透過房地產投資和個人理財業務等被動收入，成為家族中第一個白手起家的百萬富翁。Photo: Jonathan Sanchez

他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事

2023-06-12 10:40
有些商品在一元商店購買可能更划算。(Getty Images)

買這六用品 一元店比好市多划算

2023-06-14 13:23
平價商店TJ Maxx。(美聯社)

TJ Maxx不只賣平價服飾 美食作家愛在此店買5種食品

2023-06-12 11:31
心臟科醫師最愛的晚餐之一是沙拉，可放蔬菜、莓果，以及冰箱裡有的任何東西。Getty Images

四種保護心臟餐 心臟科醫生最愛吃

2023-06-09 09:58
橄欖油林林總總，如何挑選也是一門學問。(美聯社)

橄欖油品牌太多難選擇？專家親自品嘗 最推薦這5款

2023-06-15 02:13

超人氣

更多 >
不滿華航空服員說中文 日本乘客怒吼「說日文」

不滿華航空服員說中文 日本乘客怒吼「說日文」
他用8年打造英式花園 成果驚艷華人鄰居

他用8年打造英式花園 成果驚艷華人鄰居

大學教授野外「跟狗愛愛」全都錄 被逮竟辯：發洩情緒

大學教授野外「跟狗愛愛」全都錄 被逮竟辯：發洩情緒
6居家用品多花點錢 長久下來反為你省錢

6居家用品多花點錢 長久下來反為你省錢
走線生活落差大 後悔想回家？中領館這麼說…

走線生活落差大 後悔想回家？中領館這麼說…