女星伊莉莎白泰勒生前愛用 平價潤膚乳液至今仍受歡迎

保養品「珍柔潤膚乳液」(Jergens Moisturizer)在亞馬遜購物平台至今仍然非常受到消費者歡迎。(截取自亞馬遜)

已故好萊塢 女星伊莉莎白泰勒(Elizabeth Taylor)曾被譽為世界上最美麗的女人，所到之處都引人注意，但是外界很難想像，泰勒豔麗四射的容貌，竟然是靠一瓶藥妝店的開架保養品「珍柔潤膚乳液」(Jergens Moisturizer)，在亞馬遜 (Amazon )購物平台一瓶售價不到11元，如今仍然非常受到女性消費者歡迎。

門德爾松(Tim Mendelson)是泰勒生前私人助理、也是其遺產委託人，他向「好萊塢報導」(Hollywood Reporter)披露這位一代巨星的保養祕方：「她只塗抹珍柔潤護膚乳液，不會使用其他高檔保養品。」

儘管門德爾松並未具體說明，泰勒生前使用珍柔哪一款潤膚乳液，但是在亞馬遜購物平台，「珍柔護膚乳液」至今仍然非常受到消費者歡迎，尤其膚質偏乾的女性更青睞「珍柔特乾膚質潤膚乳液」(Jergens Ultra Healing Moisturizer)，一瓶售價僅10.47元，堪稱物美價廉。

對一般民眾而言，完全無法想像在泰勒的化妝台上，珍柔乳液和她生前最喜歡的奢華品牌，包括Dior、Chanel和YSL等高檔彩妝用品放在一起，一代巨星也愛用人人皆買得起的保養品，令人相當驚訝。

不過看到購物平台買家留下的評價，不難想像「珍柔潤膚乳液」何以歷久不衰，一位買家留下評語：「我今年44歲，塗抹珍柔乳液超過20年」，並視為「終生必需品」，給予五顆星好評：「我的皮膚是我見過最柔軟的，聞起來很香，塗上數分鐘後就不會油膩。」

第二位買家則寫道：「珍柔櫻桃杏仁(Jergens Cherry Almond)乳液是經典中的經典，香味難以置信而且質地滋潤，不會造成敏感肌膚的負擔，絕對是乳液界的女王。」第三位買者也表示：「保濕效果非常好，聞起來很香，香味會留在肌膚，我會愛用一輩子。」