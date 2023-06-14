逛超市不小心買太多？研究發現「這原因」增10%消費

圖為示意圖。(美聯社)

不少民眾進超市採買，明明原本都想好要買什麼，出來時卻多買了好多不在預期中的商品，原來這是有跡可循的。

據「每日郵報」（Daily Mail）報導，英國巴斯大學（University of Bath）一項研究發現，超市播放的音樂會影響顧客的心情，進而提升購買率。研究團隊針對某間超市的顧客行為進行調查，分析每天從早上7點到晚上11點的購物頻率，共計15萬次。

在顧客購物時，有時候超市會播放音樂，有時候則是靜默無聲。研究發現，周一到周四期間，如果超市背景有播放悅耳的音樂，顧客會多花一成的費用買東西。

研究作者阿爾博（Carl-Philip Ahlbom）認為，這是因為周一到周四期間顧客都要工作，通常是下班後才到超市採買，這時他們的精神比較緊繃，播放悅耳的音樂能夠幫助顧客放鬆，進而影響人們的購物方式。

也因為如此，周五時接近六日休息，通常顧客已經沒有那麼緊張，所以周五時即使超市播放音樂也不會影響顧客的購物習慣。不僅如此，研究還發現，週末如果放音樂反而還可能減低消費額，因為週末時顧客本來就已經是放鬆的，在本就繁忙吵雜的環境中播放音樂，反而可能增加顧客的精神壓力。