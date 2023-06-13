停車場總是太小太擠 Trader Joe's 終於給個說法

Trader Joe's的停車場總是又小又擠，讓前往購物的消費者很難找到停車位。Getty Images

Trader Joe's 的忠實顧客都知道，找到一罐Everything But The Bagel調味料的喜悅，與在這家擠得像沙丁魚般停車場的絕望心情不相上下。最近，對於各地沮喪的消費者，該連鎖超市總算提出了解釋。

Trader Joe's有檔播客節目，名為Inside Trader Joe's，主持人和員工米勒（Tara Miller）、史隆（Matt Sloan）會在播客中討論一些話題，例如為何Trader Joe's沒有網購，或者如何選購葡萄酒等。去年10月在一集名為「Trader Joe's停車場是怎麼回事」的節目中，總算是解釋了為何消費者需要在前往多數TJ’s停車前深呼吸並祈禱。

史隆說，這可以追溯到1967年開在加州 帕薩迪納阿羅約公園大道（Arroyo Parkway）的創始店，該店雖有停車場但很小且十分繁忙，這家店至今仍在營運，它的停車場差不多等同「俄羅斯 方塊」大小。史隆說，很小、很多人停車，就是Trader Joe's停車場充滿「挑戰」的兩個原因。

米勒也表示，Trader Joe's店面通常不大，這是故意的，公司高層堅持不走其他大賣場的寬敞路線，希望營造店內人潮洶湧的意象。米勒問說，如果Trader Joe's是10,000平方英尺，而其他商店是70,000平方英尺，前者會感覺人更多，但這與停車有什麼關係呢？

史隆提供了答案。他說，設計停車場或購物中心為零售商 分配停車位時，是基於商店的大小，所以相對於其他賣場，Trader Joe's分配到的停車位數量便受到影響；一家12,000平方英尺的店得到的停車位，當然遠少於一家70,000平方英尺的店。

社群媒體 上也少不了網友們的「哀嚎」，許多有趣的推文、抖音影片，都是圍繞著TJ’s的停車場，這些停車場有的在麻薩諸塞州、有的在佛羅里達州，都是大家頭痛的地點。

米勒為Trader Joe's緩頰說，TJ’s店面不大，停車場自然小，如果我們有更大的商店，當然會有更大的停車場。米勒說，TJ's一直被指責為故意將店面開在世界最荒謬的停車場邊。她說，那不是TJ’s的本意，他們盡可能地爭取更多停車位，但在一些城市根本無法如願，以致有些TJ's甚至沒有停車位。

史隆開玩笑地說，停車可以是一種充滿活力的體驗，他感謝TJ’s的工作人員勤於回收手推車、提高空間使用率；他同時也感謝消費者在前往購物時勇於接受挑戰，最終成功找到停車位。