TJ Maxx不只賣平價服飾 美食作家愛在此店買5種食品

平價商店TJ Maxx。(美聯社)

TJ Maxx與Homegoods都跟目標百貨(Target)一樣，消費者原本上門想買一樣東西，離開時卻買了十樣覺得自己需要的產品。許多民眾逛TJ Maxx之後，可能一時衝動買了一雙新鞋或牆壁掛飾，但美食 作家貝莉．芬克（Bailey Fink）還會在店裡購買物美價廉的食品。

芬克表示，在TJ Maxx購買食物需要注意的是，店內庫存量通常極少，一旦售罄就買不到了，店裡的食物專區貨架也從來沒有排列整理。事實上，TJ Maxx與Homegoods店裡，通常食物產品都散布於不同地點，因此消費者無法確實了解食品擺在何處。

不過，只要熟悉當地TJ Maxx與Homegoods分店的貨架陳列方式，消費者就能清楚知道研磨咖啡 、薯片能在哪裡找得到。以下是芬克每次逛TJ Maxx與Homegoods都會買的食品：

零食

從糖果到馬鈴薯片等零食，在TJ Maxx店裡都能找到。某些零食是從沒聽過的品牌，但也有Popcorners、Lesser Evil等知名廠牌點心，以及Deep River Snacks薯片。零食產品的價格通常比傳統型超市還便宜，因此消費者可以多買幾包。

咖啡

在TJ Maxx購買研磨咖啡或咖啡豆，比到其他店選購或在咖啡廳買咖啡更划算，購買時要檢查何時過期。星巴克(Starbucks)、Dunkin'品牌咖啡產品幾乎可以在店裡固定找到。

咖啡糖漿(Coffee Syrups)

最常在TJ Maxx店裡能找到的咖啡糖漿品牌為Torani、Skinny Syrups，而且是大罐包裝。

調味料和香料

TJ Maxx有許多特殊調味料，非常值得消費者嘗試。從松露鹽(truffle salt)到吃起來像大蒜麵包的香料，令人目不暇給。消費者很難知道店裡會有哪些調味料，因此家裡食品儲藏室或有空間，不妨嘗試幾款新的調味料與香料。

高級食品(Gourmet Food)

在TJ Maxx能找到價格相對實惠的高級食品，例如美食義大利 麵(gourmet pasta)、加味橄欖油(infused olive oils)、果醬等，有時候還能找到魚子醬。消費者永遠無法預知在店裡能發現哪些食品，花些時間逛逛食品雜貨區，可能會有意外收穫。