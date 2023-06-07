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超市比一比 消費者花最多錢在沃爾瑪 Trader Joe's忠誠度最高

編譯周靜芝 / 綜合報導
Trader Joe's是客戶忠誠度指數(CLI)得分最高的超市品牌。(取自Shutterstock)
Trader Joe's是客戶忠誠度指數(CLI)得分最高的超市品牌。(取自Shutterstock)

消費情報網站Market Force Information的報告指出，今年由Trader Joe's、H-E-B和Woodman's Markets奪得最佳超市前三強。從消費者的角度來看，沃爾瑪(Walmart)仍是荷包支出的最大贏家，克羅格(Kroger)和阿爾迪(Aldi)名列二、三。

H-E-B顧客指出，他們在該賣場花了78%的生活必需品支出，使H-E-B在賺取消費者荷包上明顯勝出；但阿爾迪則獲得90%消費者好評。

沃爾瑪仍是顧客荷包支出的最大贏家。(Getty Images)
沃爾瑪仍是顧客荷包支出的最大贏家。(Getty Images)

在促使消費者選擇前往購物的因素中，「便利」以62%排名第一，「價值」是第二大因素佔53%，「吸引人的折扣和促銷活動」佔44%。

在相近的價格條件下，消費者的滿意度和購物行為實際上是由各品牌是否能提供良好的購物體驗決定，包括大量的商品種類、乾淨的環境以及快速結帳。

品牌間也有贏家與輸家，贏家爭取到客戶荷包的多數支出、賺到客戶忠誠度；這些品牌包括Trader Joe's、Smiths和Wegmans，已贏得顧客信任的大型賣場則有H-E-B、Publix和Trader Joe's。

連鎖超市H-E-B是贏得顧客信任的大型賣場之一。(Getty Images)
連鎖超市H-E-B是贏得顧客信任的大型賣場之一。(Getty Images)

今年在客戶忠誠度指數(CLI)上得分最高的是Trader Joe's，其CLI為84%，這項指數是綜合「滿意度」與「願意推薦」兩項評分；H-E-B以83%居第二，其次為Woodman's Market的81%。

疫情趨緩後，消費者選擇網購、配送的比率從高峰期的27%降至目前的10%左右。現在有更多消費者使用手機App購物，並選擇在路邊或賣場指定區域取貨，比率從16%增加至23%；這些消費者中有68%對這種新的購物方式非常滿意。

Trader Joe's 指數 疫情

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