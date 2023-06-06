蘋果Vision Pro價格那麼貴 有哪些獨門特點？

蘋果公司5日發表MR頭戴裝置Vision Pro，據執行長庫克宣稱，象徵開啟「視覺運算」新時代。(路透)

蘋果 公司5日發表首款混合實境（MR）頭戴裝置Vision Pro，定價3,499美元起跳而且明年才推出，令市場失望。但分析師認為，這款頭戴裝置與眾不同，有潛力成為繼智慧手機iPhone之後，蘋果最轟動市場的熱門產品。

Vision Pro是連結虛擬實境（VR ）與擴增實境（AR）的產品，目前AR/VR頭戴裝置市場的領導者是臉書母公司Meta，市場研究公司IDC的數據顯示，Meta掌控近八成的AR/VR市占率。

Meta執行長祖克柏曾勾勒他的願景：民眾戴著這種裝置進進出出所謂的「元宇宙」（metaverse），在那裡虛擬碰面，進行工作、遊玩和消費。蘋果主管則避用那個名詞。

那麼，蘋果的Vision Pro頭戴裝置與眾不同點究竟在哪？Creative Strategies分析師米蘭妮西說：「對我來說，核心不同點在於，祖克柏試著創造一個虛擬世界，想邀我們進入；我覺得蘋果似乎想讓我們繼續待在現實世界，只是把這世界擴增了。」

MarketWatch科技專欄作家波蕾蒂更盛讚蘋果的裝置「大大地改良」AR/VR裝置概念。她說，基本上，Meta的Quest頭戴裝置乃至於更早的Google Glass智慧眼鏡，基本上是硬生生「把一台電腦搬到使用者面前」。蘋果卻展示頭戴裝置的眾多不同用途，從辦公室（可用於3D繪圖和結構模型）到住家（婦女可一面沉浸在冥想空間或娛樂場域，同時繼續與友人在擴增版FaceTime環境互動）。

蘋果執行長庫克本人則宣稱：「一如麥金塔電腦（Mac）把我們引進個人運算（personal computing）、iPhone把我們引進行動運算（mobile computing），Vision Pro將把我們引進視覺運算（visual computing）。」

綜合多位分析師的評論，蘋果Vision Pro與MetaQuest頭戴裝置的差別可歸納為以下不同點：

價格

預定明年初推出的蘋果Vision Pro價格3,499美元起跳。相形之下，Meta預計今年底前推出的Quest 3起價僅500美元，價格只有蘋果裝置的七分之一；功能最強大的Quest Pro目前要價也要1,000美元。

硬體設計

Vision Pro外型延續蘋果優美的硬體設計傳統，外觀有如臉上罩著弧形狀的iPhone，並融入App le Watch的一些元素。看來很酷炫，外框採用特製鋁合金材質也散發出質感。Meta的Quest 3據說體積會比Quest 2纖細40%，但笨重、塑膠材質顯然沒金屬和玻璃材質的Vision Pro討喜。

其他硬體效能方面，Vision Pro顯示器提供優於4K的影像解析度，似乎是Meta Quest 2或Quest 3無法比擬。蘋果Vision Pro與Meta Quest 3的處理器威力，分析師形容有如「強大電腦」與「強大手機」之差，顯然也是蘋果勝出。Vision Pro外接電池組的續航力有兩小時，直接插電源則使用不限時間，Meta Quest 2充電一次可用長達三小時，Quest 3續航力則不明。

操作

蘋果裝置靠眼睛、手勢和語音控制，不附帶手把或運動控制器（但可透過藍牙控制器玩Apple Arcade遊戲，也支援以巧控鍵盤和巧控板作生產力用途）。內建各種攝像鏡頭和感測器，不僅支援AR所需透視（passthrough）功能，還配備外部螢幕，可從內而外顯示穿戴者的眼部神色和面部表情，這是之前VR/AR頭戴裝置所無的。

Meta的Quest平台支援手勢操作，Quest 3也附帶一副升級版運動控制器，用於遊戲和沉浸式App。Quest 3也配備外部攝像鏡頭和深度感測器，可做到全彩AR透視，但沒有配備外部螢幕，所以無法呈現穿戴者的面部。

軟體

蘋果Vision Pro定位為適用於生產力和娛樂用途的空間運算裝置，但不專以遊戲為最終目的。Meta的Quest平台附帶眾多的沉浸式VR遊戲，如節奏光劍（Beat Saber）等，在Quest 3執行起來想必效果更好。

兩者都可當作生產力裝置以存取App和網站，也可在虛擬環境下觀賞影視節目。然而，蘋果Vision Pro可隨插即用iOS生態系中浩瀚無窮的App，也可連結Mac並存取電腦中的內容；這使得Meta平台背後可支援的功能庫相形見絀。

市場定位

波蕾蒂指出，蘋果顯然押注於Vision Pro將給MR裝置帶來「iPhone時刻」，開啟新世代的運算。很明顯地，這個裝置的市場瞄準專業人士，例如建築師、工程師、產品製造商，乃至於想阻絕外界干擾的機上乘客。

也就是說，Vision Pro顯然不是為業餘愛好者和遊戲玩家而打造，從定價高昂也可看出蘋果瞄準的是高階專業人士（或其雇主），願意付高價享受獨特的體驗。

從這角度來看，Meta和其他公司的對手裝置，大致不出較幼稚的「高科技玩具」格局。蘋果裝置的賣點，則是「高階PC替代品」，且能提供令人耳目一新的眾多新奇體驗。

結論

根據目前可得的資料，蘋果Vision Pro整合各種令人目炫神迷的科技功能，加上強大的處理效能、高解析度螢幕，以及存取蘋果巨大的軟體生態系，久而久之，勝出機率不小，只要能博得夠多使用者埋單。彭博專欄作家Dave Lee認為，Vision Pro（或其後代）可望躍為市場領導者。

目前市場領導者Meta Quest系列則有低價優勢，但因為較專注於內容的消費而非製作，市場定位又較狹隘（偏重為遊戲裝置），長遠來看，用途遠不如蘋果頭戴裝置那麼廣泛。