Aldi超市今夏250種商品降價 為顧客省6000萬元

Aldi超市的夏季降價行動，將可為消費者省下超過6000萬元支出。取自Aldi

對精打細算的消費者來說，Aldi超市的夏季降價行動，可能會讓消費者在度假時荷包可以豐厚些。Aldi預估，這波降價行動將可為消費者省下超過6000萬元支出。

總部位於伊利諾州巴達維亞（Batavia）的Aldi日前表示，由於食品價格高漲，消費者普遍尋找更便宜的商品，因此來自德國 的這家廉價連鎖超市今夏打算調降250多種商品的價格。

Aldi美國總裁芮納多（Dave Rinaldo）表示，他們不希望高漲的食品雜貨價格妨礙大家在夏天從事一些喜愛的活動，因此他們以只有Aldi才能做到的方式來「捍衛」價值，正在降低一些夏季最受歡迎商品價格。

新的省錢方案包括雞柳、燕麥片、海鮮和咖啡 等商品，這些是Aldi「價格承諾」（Price Promise）每日低價商品的一部分。

芮納多說，無論消費者是在旅行、去看比賽還是在游泳 池邊享受悠閒時光，Aldi都盡可能以低的價格提供高品質的食品和必需品，讓消費者可以在購物之餘享受生活。

Aldi超市據點正快速增長，這些較低的訂價策略不僅有助消費者應對食品價格的上漲，也顯示出這家廉價連鎖超市想抓住更多的死忠顧客。