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揮別汗水淋漓苦惱 換上無鋼圈涼感內衣迎夏天

編譯周靜芝 / 綜合報導
越來越多廠商生產舒適的胸罩，可以幫助消費者解決夏天胸部容易冒汗的問題。取自Amazon網站
越來越多廠商生產舒適的胸罩，可以幫助消費者解決夏天胸部容易冒汗的問題。取自Amazon網站

隨著夏天的到來，女性在穿著貼身衣物時，常會面臨容易出汗的困擾。幸好有越來越多廠商生產舒適的胸罩，可以幫助消費者解決容易冒汗的問題。

亞馬遜購物網站上得到超過31,000個4.5星評價的Hanes涼感無鋼圈內衣（Hanes Wireless Cooling Bra），售價從12.25至16元，正是今夏可以讓消費者解熱的熱門商品。

Hanes一向標榜生產最舒適的內衣，這款涼感無鋼圈內衣也不例外。它由能吸濕排汗的材料所製成，可在數小時內保持涼爽、無汗，這是大熱天時必需要的。它的無鋼圈支撐也確保一切都保持在適當位置，不會有不舒服的刺痛感，無標籤的設計也保證不會留下任何痕跡。此外，彈性特佳的布料可以身體完美貼合，寬肩帶的設計也讓肩帶不易滑落。

Hanes涼感無鋼圈內衣，彈性特佳的布料可以身體完美貼合，寬肩帶的設計也讓肩帶不...
Hanes涼感無鋼圈內衣，彈性特佳的布料可以身體完美貼合，寬肩帶的設計也讓肩帶不易滑落。取自Amazon網站

喜歡全包覆款式的消費者，Hanes這款無線涼感無鋼圈內衣就提供了這樣的功能；360度平滑表面，即使穿上再薄的衣服也看不出胸罩痕跡。尺寸從S到3XL，還有五種顏色可供選擇。

一名消費者留言說，她早上醒來，想去拿胸罩來穿，結果發現自己已經穿上這款胸罩了，它舒適到讓人真的感覺不到它的存在。另一位消費者稱贊說，她忙了一整天，在德州的艷陽下來回奔波，很高興地告訴大家，她的胸部沒有汗水淋漓。

另一個人寫道，它很完美，中間不會太緊，肩帶不會滑落肩膀，非常、非常柔軟且支撐力強；這是她目前為止所穿過最舒適的內衣，「我還要買更多」。

一位曾經懷疑過這款內衣的網友說，她曾對它不抱太大期望，但她錯了，這是她現在唯一想穿的東西了；支撐力比預期大得多，而且能讓背部感到平滑。她表示，她穿著去工作、去院子裡幹活，甚至把它當作泳衣的上半部，買了它你決不會後悔的。

德州 亞馬遜

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