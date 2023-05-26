這七款新車 保養費用最便宜

非營利消費者組織「消費者報導」(Consumer Reports)近期公布七款保養費用最便宜的2023年新車車款。歐新社

買新車很開心，但當保養維修費用隨著持有時間增加時，車主可能笑不出來。因此，非營利消費者組織「消費者報導」(Consumer Reports)近期公布七款保養費用最便宜的2023年新車車款。

「消費者報導」研究各種車型的維修費用10多年，綜合評估維修保養費用、燃油效率和輪胎更換成本等，作為通盤評比考量要素，列出以下七種推薦車款，但不包含相關數據不滿10年的車型。

「消費者報導」推薦的十款保養最省的車輛清單：

* 2023年日產(Nissan) Leaf：十年保養費1190元。

* 2023年豐田 (Toyota) Camry：十年保養費2510元

* 2023年凌志(Lexus)油電混合動力車ES Hybrid：十年保養費3015元

* 2023年豐田多功能車RAV4：十年保養費2970元

* 2023年福特(Ford) Edge：十年保養費3190元

* 2023年凌志 RX：十年保養費4065元

* 2023年別克(Buick)高階休旅車款Enclave：十年保養費4365元

「消費者報導」的評比標準是根據各車款的10年保養費用，比較平均成本的優劣。

三排座位的多功能車(SUV)平均維修費用為5155元，而電動汽車 的平均10年維修成本約2320元，這是因為電動汽車的零件少，且不用換機油或變速箱油，因此電動車 比油車的保養成本要低。

另外，多虧了更全面的消費者保護法令，汽車製造商的保固期比以往更久，範圍也更廣。

大多數車商提供至少三年的「全車保修」(bumper-to-bumper)，以及至少五年的引擎品質保固；Kia、現代(Hyundai)和三菱(Mitsubish)等車商提供更長的引擎保固，達10年或10萬哩。

電動車的電池保固至少有八年或10萬哩，而加州已要求將年限延長至10年。