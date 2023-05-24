賣場購物 選商家自有品牌荷包可省40%

零售商自有品牌與知名名牌之間的價差平均達40%，在物價飛漲的時候，可為荷包省下不少錢。Getty Images

消費者習慣以品牌來決定是否埋單，連在賣場選擇要將哪項商品放進購物車時都是如此。每個人難免有自己的心頭好，這些商品的包裝、標籤都是我們所熟悉和喜愛的。

然而根據理財網站Go Bank Rating的調查，在眾多食品類中，零售商 自有品牌（store-brand）與知名名牌（name-brand）之間的價差平均達40%，在物價飛漲的時候，可為荷包省下不少錢。

自有品牌受歡迎程度上升

根據自有品牌製造商協會（Private Label Manufacturers Association, PLMA）統計，全美銷售的每五個食品或非食品雜貨，其中就有一個是零售商品牌，並由自有品牌製造商提供。2021年，自有品牌銷量較前一年增加19億元，而零售商品牌的營業額在主要銷售管道中佔了1990億元。

這明顯可看出，消費者現在更傾向於選擇自有品牌，背後的原因是什麼？PLMA指出，習慣、熟悉加上媒體、廣告推波助瀾，這些是半個世紀前消費者為知名品牌所吸引的原因；在網路和社群媒體 時代，很多事都改變了，特別是消費者對大品牌的忠誠度。

知名名牌與自有品牌有時沒兩樣

包括Whole Foods、Kroger和Ralphs等零售商都會陳列同類型的知名品牌和自有品牌商品，提供顧客選擇；只有Trader Joe's 例外，他們只賣Trader Joe's品牌的商品。

這也是Trader Joe’s可以保持較低價格的原因，特別是涉及主要民生商品時，它比其他大型連鎖賣場更低價。該公司網站稱，Trader Joe's不像其他賣場那樣有分銷商或經紀人；而是直接從農場、供應商和製造商那裡採購。

事實上，Trader Joe’s也不是樣樣都便宜。正如CNET一篇報導所指，Trader Joe's的商品幾乎完全按包裝或按件銷售（而不是按重量），因此價格很少波動；這也意味著傳統零售商價格可能更實惠，畢竟水果蔬菜 是按重量而不是按件定價的，而且有季節性。

消費者變聰明了

越來越多人在購買食品雜貨時變得更加聰明和精明，不僅關心食物要花多少錢，還關心它們是由什麼組成的，以及吃下去可能會有的健康風險。但是，消費者真正在意的其實是價格，特別是在通貨膨脹 不斷上升之際，食品雜貨的價格也水漲船高。

PLMA研究發現，過去習慣購買知名品牌的美國人，現在更明白所購買商品的真正價值，轉而擁抱零售商自有品牌；而憑藉良好的品質、獨特的商品和省錢效益，自有品牌正為消費者提供一個更明智的選擇。

PLMA進一步分析說，以每單位的平均價格來比較，美國消費者在選擇自有品牌取代知名品牌時，每年在雜貨和家用採購上省下逾400億元。