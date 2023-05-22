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Trader Joe's採購 四招助你省錢

編譯尤寶琪／即時報導
Trader Joe's超市極具競爭力的價格，且不用額外花心思收集折價券或申請會員卡來取得優惠的作風，是成功吸引不少死忠粉絲的主因。美聯社
Trader Joe's超市極具競爭力的價格，且不用額外花心思收集折價券或申請會員卡來取得優惠的作風，是成功吸引不少死忠粉絲的主因。美聯社

Trader Joe's超市極具競爭力的價格，且不用額外花心思收集折價券或申請會員卡來取得優惠的作風，是成功吸引不少死忠粉絲的主因；但如果你想在省錢的道路上更進一步，以下四個簡單步驟，能幫你在Trader Joe's省下更多錢：

1. 購物前好好閱讀Fearless Flyer

Trader Joe's每月定期會發布名為Fearless Flyer的傳單，其中包含了新產品名單和其價格。建議在購物前先好好把Fearless Flyer看一遍，不但可以提升購物效率，還可以幫你控管購物消費，避免不小心超支。Fearless Flyer可以在Trader Joe's的官網上取得。

2. 不滿意就退貨

Trader Joe's出色的客服眾所皆知。Trader Joe's為什麼沒像其他連鎖超商一樣提供送貨服務，就是因為Trader Joe's最重視它的店內購物經驗。為此，Trader Joe's還刻意制定出非常慷慨的退貨政策；所以，如果你不小心買到不滿意商品時，請立即退貨。

首先，如果是新鮮度或品質問題，那毫無疑問，你幾乎是可以獲得全額退款；且如果僅是商品與你所預期不同，就算你購入的商品沒有任何問題或損壞，你也仍有機會獲得退款。

3. 別買非Trader Joe's出產商品

你在Trader Joe's看到的商品，多數是出自Trader Joe's的自家品牌，且會貼有專屬標籤。但偶爾，你還是可能會在店內發現一些非Trader Joe's品牌的商品，這些商品你要避免購買，因為這些品牌的商品優惠，不太可能會優於Trader Joe's自家品牌的產品。

4. 避免處理過的蔬果

各地的Trader Joe's都會有個豐富的農產品區，其中包含了標準和預先處理過的蔬果。舉例來說，你在可以買到整顆的芒果同時，還可以買到已經幫你事先處理、切好的芒果。

雖然購買這些已經事先處理過的蔬果，能讓你在廚房裡省下不少時間。但不管是在其他超市還是在Trader Joe's，這類處理加工產品的價格都會比產品原型來得貴。所以，想省錢就別購買處理過或切好的農產品。

Trader Joe's 超商

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