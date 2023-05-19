星巴克冰搖沁爽 不加水要加收1元 激怒顧客

星巴克日前宣布，購買冰搖沁爽系列飲料時，如果要求不加水，必須多付一元。(取材自推特)

星巴克 (Starbucks)向來讓顧客點餐飲時有很大的彈性，然而日前宣布，購買備受歡迎的星巴克冰搖沁爽(Starbucks Refreshers)系列飲料時，如果要求不加水，必須多付一元，惹惱了星巴克忠誠顧客。

這家全球聞名的連鎖咖啡 店一往常態，針對彈性服務加收費用。對於顧客的反彈聲浪，星巴克表示，這款果汁飲品如果不加水稀釋，製作成本較高，因此必須額外收費。

星巴克透過聲明表示，製作飲品Starbucks Refreshers Beverages時如果應顧客特殊要求不加水，必須額外添加一些成份，成本增加一元。

星巴克日前宣布，購買冰搖沁爽系列飲料時，如果要求不加水，必須多付一元。(美聯社)

根據星巴克官網，這款冷飲裡有加味果汁、冷凍的乾水果塊、各式乳品和檸檬水，備受歡迎；不加水要加價的消息傳出後，粉絲們在社群媒體 上大表失望。

社群媒體Reddit一位用戶針對星巴克員工在全美各地致力推動工會的一連串動作意有所指貼文說，「再見了，星巴克，一直變來變去、價格上漲、對員工越來越好。」

好幾位星巴克粉絲感嘆，有些門市似乎誤解公司新政策，顧客困惑不已；該名Reddit用戶分享一張當地星巴克店門外的告示照片，上面寫著Refresher冷飲要求加一點點冰也要加收一元，事實並非如此。

Reddit另一用戶貼文回應說，「笑死人了，連門市經理都會搞錯。」又說，「每一個訊息來源都說，只有不加水才加收一元，而且提到，調整冰量將不受影響，整杯飲品加滿仍是標準。」另一用戶不免質疑各分店可隨意變更作法，公司推行某項制度，結果為員工帶來困惑和混亂。

星巴克顧客因餐點飲品漲價而氣憤已非第一次，今年2月星巴克宣稱因應通貨膨脹而第三度漲價。