可開25萬哩 這十款車最耐用

豐田(Toyota)。美聯社

雖然某些民眾喜歡不斷換車，但是絕大多數消費者還是希望購買車子之後能使用越久越好，因此汽車 使用壽命、是否安全可靠成為買車時的首要考量。儘管即使超級節儉的民眾，也很少把車子開到25萬哩，但根據汽車消費網站iSeeCars最新統計，某些車款開到25萬哩絕對沒問題。

iSeeCars網站根據2012年至2022年間賣出的2億6000輛汽車進行分析，以使用年數對照里程表平均數據，推算特定車款使用到25萬哩的機率為何。整體而言，一般車輛能夠使用到25萬哩的機率為11.8%。

豐田 (Toyota)與本田 (Honda)一如外界預期，榮登長壽汽車排行榜，還有其他幾款皮卡卡車(pickup trucks)也上榜。

最可能使用到25萬哩的10款車輛為：

＊豐田 4Runner：機率41%

＊雪佛蘭(Chevrolet) Silverado 2500HD：機率41.3%

＊吉姆西(GMC) Sierra 2500HD：機率41.3%

＊豐田Tacoma：機率41.7%

＊本田Pilot：機率42.7%

＊福特(Ford) F-250 Super Duty：機率43.6%

＊豐田Sequoia：機率47.1%

＊豐田Tundra：機率47.9%

＊豐田Land Cruiser：機率47.9%

＊福特F-350 Super Duty：機率49.1%

另外幾款頗受歡迎的汽車也有不錯表現，豐田Avalon機率有33.1%，Chevy Silverado 1500機率31%，本田Element機率27.8%。

iSeeCars網站指出，卡車使用壽命長久的原因在於，卡車原本設計就是工作使用的車輛，必須耐用可靠。豐田Land Cruiser與Sequoia的使用壽命與可靠程度向來口碑良好，在這份排行榜上名列前茅並不讓人意外。然而，如果綜合所有評鑑指標，得分最高的是豐田Sienna與Avalon。

駕駛人有沒有固定保養、開車習慣等因素，對於汽車使用壽命長短具有重大影響，即使是最耐用的豐田車款如果疏於保養，也是會出問題。iSeeCars網站指出，只要做足保養維修，幾乎任何車款都可以使用到25萬哩，但使用年限到達某個程度之後，保養維修開銷恐將超過車輛本身的價值。