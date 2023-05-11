飆升多月後 五種重要食品終於降價

圖為顧客4月在加州聖拉斐爾的Sprouts連鎖雜貨店買蛋。Getty Images

多種消費品價格，在經過連續數個月創下歷史新高後，隨著供應鏈問題和供需失衡等問題的改善，以及民眾可隨意支配的收入減少而需求降低，導致許多物價開始回落；這對消費者來說，無疑是個好消息。3月份消費者價格指數(Consumer Price Index)上漲了5%，是2021年5月以來漲幅最小的一次。

荷蘭合作銀行(Rabobank)資深消費者食品分析師 貝利(Tom Bailey)指出：「我們主要是在超商 內看到價格下跌。農產品、乳製品、肉類和波動性更大的商品價格都在下跌。 」

以下是價格終於下跌的五種食品：

1. 雞蛋 ：平均每盒約1.44元，3月價格比一年前下滑11%。分析師貝利指出，禽流感受到控制，雞蛋市場供應恢復並讓價格走低。

2. 奶油 ：平均每磅2.32美元，3月價格比一年前下滑6%。農民縮減牛群數量以應對新冠疫情，導致能用來製作奶油的牛奶量減少；如今，隨著供應出現改善，價格也隨至下降。

3.生菜 ：平均每磅2.85元，3月價格比一年前下滑5.6%。病毒影響導致生菜價格在2022年底創下歷史新高。貝利指出，如今價格已經比高峰降低了80%；但隨著生產線移回加州，該地受到嚴重降雨損害，農民無法栽種生菜，價格恐在接下來幾周內重新上漲。

4.新鮮水果 ：平均每磅0.32元至 4元，3月價格比一年前下滑1.5%。天氣好轉，化肥價格下滑，讓消費者能便宜購買到新鮮水果， 尤其是柳丁和橘子等。柑橘類水果價錢下跌了3.7%，其中柳丁便宜了3.1%。

5.培根 ：平均每磅 6.61元，3月價格比一年前下滑5.7%。消費者在培根去年價格飆升時改找低成本替代品，影響需求，導致價格走低。3月份火腿和熱狗價格較上個月也分別出現1.6%和1.3%的下滑。