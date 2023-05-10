星巴克、金頂…好市多自家品牌產品來自這些名廠

好市多(Costco)。Getty Images

若你曾在好市多 (Costco)購物，可能買過好市多自有品牌科克蘭(Kirkland Signature)的商品，這個家喻戶曉的科克蘭商品包羅萬象，囊括雜貨、服飾和日常用品等，雖然好市多並未公開科克蘭商品的製造商，但部分商品來自大品牌，且可能讓消費者大感意外。

科克蘭的部分咖啡 其實由星巴克烘培，這表示你每天早上以好市多的價格享用星巴克咖啡。

2.5磅中烘科克蘭品牌自家調配咖啡豆，售價18.99元。

克里格(Keurig)

克里格供應好市多的K-Cup咖啡膠囊，供克里格咖啡機使用。

科克蘭品牌早餐綜合K-Cup咖啡膠囊，售價38.99元，120杯。

鑽石寵物食品(Diamond Pet Foods)

家族企業「鑽石寵物食品」以優質原料，混合穀物、蔬菜和肉類蛋白質，恪守嚴格的安全和品質控管標準製作，為寵物提供全方位的營養寵物食品聞名業界。

科克蘭品牌成犬配方，每袋40磅，售價52.99元。

優鮮沛(Ocean Spray)

優鮮沛果汁在好市多商場以科克蘭品牌標籤販售，優鮮沛的果汁品質高、營養且好喝。

科克蘭品牌有機蔓越莓汁雞尾酒，兩包96盎司販售，瓶裝9.99元。

好奇(Huggies)

家裡若有嬰兒或幼兒，尿布是一大開銷。好奇寶寶的尿布防漏保護品質優異，穿起來舒適且可靠。

想省錢的家長可以到好市多買科克蘭品牌尿布，該尿布由金百利克拉克(Kimberly-Clark)生產，金百利克拉克也生產好奇寶寶的尿布。

科克蘭品牌尿布有1-2號尺寸可選，每包192片，售價34.99元。

金頂(Duracell)

科克蘭品牌的AA與AAA電池其實由金頂製造，金頂電池品質優異、續航力佳且穩定。

科克蘭品牌鹼性AA電池，48顆裝，售價18.99元。

吉力貝糖果(Jelly Belly)

人人都愛吉力貝糖果，原料優質、糖果好吃且口味選擇多。

在好市多，吉力貝與科克蘭的繽紛糖果商品並列陳設，可見其夥伴關係良好。

科克蘭品牌Gourmet吉力貝糖果，64盎司，售價21.49元。

雷諾鋁箔紙(Reynolds Wrap)

居家廚房、餐廳業者必備錫箔紙，雷諾鋁箔紙強韌且耐用，科克蘭品牌的鋁箔紙包裝盒上就有雷諾鋁箔紙的商標。

科克蘭品牌雷諾鋁箔紙，一卷1000呎，售價34.99元。