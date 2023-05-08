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牙膏買貴的沒有比較好 專家告訴你為什麼

編譯周靜芝 / 綜合報導
英國一位牙科保健師潔西卡·波特在抖音上發布一則關於牙膏的「真相」後，迅速引爆網友熱議。（取自Unsplash/Credit by Diana Polekhina）
英國一位牙科保健師潔西卡·波特在抖音上發布一則關於牙膏的「真相」後，迅速引爆網友熱議。（取自Unsplash/Credit by Diana Polekhina）

英國一位牙科保健師潔西卡·波特（Jessica Potter）在抖音TikTok）上發布一則關於牙膏的「真相」後，迅速引爆網友熱議；她說，事實上牙膏並沒有做大家認為它在做的事。

波特在影片一開始便丟出「炸彈」，她說，牙膏並不能清潔你的牙齒，所以不要在那上面花太多錢。波特的說法驚呆了一票人，如果牙膏不能清潔牙齒，那麼這些年來大家一直在做的是什麼？

波特解釋說，她的病人花了7英鎊、9英鎊甚至10英鎊（9-12美元）買牙膏，她對他們說，牙膏都是一樣的，買便宜的就行。

波特說，清潔牙齒的理想方式是使用電動牙刷，並在牙刷不能刷到的地方使用牙線和牙間刷；主要是清除可能在牙齒上或齒間堆積的牙菌斑。

但為何要使用牙膏？它的功能與其說是清潔牙齒，不如說是保護它們。波特說，之所以用牙膏，是因為它含有可以保護牙齒的氟化物（fluoride），避免牙齒長期遭蛀壞和酸蝕。

因此，在購買新的牙膏時，最重要的不是看它是否標示有「特殊」或 「新」，或有其他看起來很酷的功能。波特表示，牙膏價格越高，並不代表實際上有多「好」，關鍵是要檢查背面的成分表確認是否有足夠的氟化物。

對12歲或以上的人來說，每管牙膏氟化物的推薦量是1450 ppm。波特說，有時這被列為一個數字，有時分成兩部分；但只要兩個數字相加為1450，就沒問題。

波特在影片最後，還拋出另一個大家可能沒聽過的說法：刷完牙後，只需把泡沫吐出，不要用水漱口。她說，不要用水和漱口藥水漱口，讓氟化物可以持續「工作」30分鐘。

波特的影片獲得超過120萬的瀏覽量，由於她的建議略帶爭議，不斷有網友留言回應。一名網友說，他會繼續使用他的牙膏；另一人說，有些牙膏很糟，會傷害牙齒，它們並非都一樣。

另外，還有很多留言對刷牙後「不漱口」這個說法不表認同，例如「如果我不漱口，口臭就不會消失」、「如果不漱口，牙膏會太刺激口腔」。

對此，波特表示，或許可嘗試購買不含月桂醇硫酸酯鈉（SLS）的牙膏。也有很多人說，由於牙齒敏感，需要購買「更貴的」牙膏，並認為像「舒適達」（Sensodyne）這類品牌對他們有幫助。

當然也有許多人感謝波特分享了一個少為人知的實用建議，一名網友說，牙膏已經貴得離譜了，沒必要買貴的。

波特 英國 抖音 TikTok

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