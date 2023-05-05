凱特王妃特散發自然清新氣息 和這款香水有關

凱特王妃總是散發出自然、清新的香味，更增加她高貴的氣質。（合成圖，Getty Images/Jo Malone）

英國凱特 王妃有很多身份：皇室成員、母親、心理健康 倡導者，當然，還有就是時尚 偶像；事實上，她總是毫不費勁就帶動了流行風潮。從她心愛的Longchamp手提包到不時穿著的Superga小白鞋，她所穿著的服裝，也經常被搶購一空。另外，有一款香水也是凱特粉絲們必備清單，就是英國祖馬龍（Jo Malone London）的橙花香水（Orange Blossoms Colonge），它是凱特的香水首選。

橙花香水是花香調，來自於英國鄉間的金銀花（honeysuckle）。金銀花生長在彎曲的藤蔓上，開出的花氣味甜美還帶著花蜜。這款流行的香水混合了白丁香、克萊門氏小柑橘花和玫瑰的味道。

各種花的香味十分鮮明，白丁香甜而略帶辛辣，而克萊門氏小柑橘花有柑橘味；除了清新的花果香外，橙花香水還具有樸實的底調，這來自於鳶尾木基調，以及散發著草香的香脂岩蘭草。

知情人士透露，凱特王妃總是散發出這種自然、清新的香味，更增加她高貴的氣質。正如香奈兒（Coco Chanel）女士所說，「沒有香水，就沒有優雅；它是看不見、令人難忘、最佳的配飾」。

這款香水不僅是皇室貴族的專利，Nordstrom 百貨的消費者也對祖馬龍橙花香水讚不絕口。一名網友說，它是一種清新、淡雅、柑橘類的花香，能保持數小時，她才使用了幾天，就得到了無數的讚美。

一位忠實顧客說，她被這款香水迷住了，幾乎就像直接靠在一朵真正的橙花和金銀花上，只呼吸到香氣中最好、最精緻和最可愛的部分。另一位消費者則幽默地說，如果天堂有一種香味，那是它了。

祖馬龍建議使用時可將橙花香水噴灑在脈搏上，例如手腕、手肘和脖子等處，香味會隨著脈搏的熱度揮發出來，同時流散到身體各處，而隨著時間和脈搏跳動的快慢，也會散發出不同的香氣。