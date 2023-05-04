快餐連鎖店溫蒂暢銷菜品 將成罐頭在超市販售

速食連鎖店溫蒂漢堡(Wendy's)的熱銷餐點，即將出現於超級市場供消費者選購。美聯社

速食連鎖店溫蒂漢堡(Wendy's)的熱銷餐點，即將出現於超級市場供消費者選購。

溫蒂漢堡上周宣布，銷路極佳的墨西哥 辣醬湯(chili)將以罐頭包裝的形式在超市販售。

溫蒂漢堡與食品廠商康尼格拉公司(Conagra Brands)合作，加了牛肉與豆類的墨西哥辣醬湯罐頭，今春將在各地超市及網路零售商開始販賣，每罐單價4.99元。由溫蒂漢堡主廚團隊研發的墨西哥辣醬湯，每罐含有29克蛋白質。

墨西哥辣醬湯將進軍超市的消息傳出，在社群網站 引起網友兩極反應。一名推特 網友寫道：「我覺得，雖然滿不錯，但它是最難吃的墨西哥辣醬湯之一」。另一名推特網友則表示：「坦白說，我對於溫蒂漢堡的墨西哥辣醬湯感到無比雀躍。」

溫蒂漢堡先前就有過讓餐點在超市銷售的前例。2021年，溫蒂漢堡與知名早餐穀類品牌家樂氏(Kellogg's)合作，將家樂氏原本的巧克力糖霜改造成限量版的早餐餐點，那就是有著巧克力口味的棉花糖以及裹著可可粉的穀類脆片。

另外，目前正值水星逆行期間，溫蒂漢堡搭配話題推出各種折扣與免費優惠，5月1日至7日間手機應用程式購餐可獲免費的6片雞塊組合，5月8日至14日將則是購餐可獲免費薯條。