我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

研究4萬名夫妻後 專家發現成功伴侶不做這事

中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血爬20分鐘

快餐連鎖店溫蒂暢銷菜品 將成罐頭在超市販售

記者顏伶如／即時報導
速食連鎖店溫蒂漢堡(Wendy's)的熱銷餐點，即將出現於超級市場供消費者選購。美聯社
速食連鎖店溫蒂漢堡(Wendy's)的熱銷餐點，即將出現於超級市場供消費者選購。美聯社

速食連鎖店溫蒂漢堡(Wendy's)的熱銷餐點，即將出現於超級市場供消費者選購。

溫蒂漢堡上周宣布，銷路極佳的墨西哥辣醬湯(chili)將以罐頭包裝的形式在超市販售。

溫蒂漢堡與食品廠商康尼格拉公司(Conagra Brands)合作，加了牛肉與豆類的墨西哥辣醬湯罐頭，今春將在各地超市及網路零售商開始販賣，每罐單價4.99元。由溫蒂漢堡主廚團隊研發的墨西哥辣醬湯，每罐含有29克蛋白質。

墨西哥辣醬湯將進軍超市的消息傳出，在社群網站引起網友兩極反應。一名推特網友寫道：「我覺得，雖然滿不錯，但它是最難吃的墨西哥辣醬湯之一」。另一名推特網友則表示：「坦白說，我對於溫蒂漢堡的墨西哥辣醬湯感到無比雀躍。」

溫蒂漢堡先前就有過讓餐點在超市銷售的前例。2021年，溫蒂漢堡與知名早餐穀類品牌家樂氏(Kellogg's)合作，將家樂氏原本的巧克力糖霜改造成限量版的早餐餐點，那就是有著巧克力口味的棉花糖以及裹著可可粉的穀類脆片。

另外，目前正值水星逆行期間，溫蒂漢堡搭配話題推出各種折扣與免費優惠，5月1日至7日間手機應用程式購餐可獲免費的6片雞塊組合，5月8日至14日將則是購餐可獲免費薯條。

墨西哥 推特 社群網站

上一則

保持大腦健康 長壽專家每天必做的6件事

延伸閱讀

美遣返「第42號令」11日過期 墨允續收容4國無證客

美遣返「第42號令」11日過期 墨允續收容4國無證客
密州4越獄犯 1人仍在逃 疑在德州

密州4越獄犯 1人仍在逃 疑在德州
我的飲食習慣

我的飲食習慣
國會聽證調查 中國黑幫涉洗錢走私芬太尼

國會聽證調查 中國黑幫涉洗錢走私芬太尼

熱門新聞

Photo by Vlad Deep on Unsplash

買汽車保險 這三家公司最便宜

2023-04-28 12:19
Trader Joe's是準備一頓方便晚餐的最佳去處。取自Shutterstock

買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便

2023-04-27 10:18
二手車的價格仍偏高，不過市場開始冷卻的跡象已出現。Getty Images

這十款二手車品牌 今年貶值最多

2023-05-02 12:32
郵輪旅遊也有黑暗的一面，除了飽受批評的衛生問題、環境衝擊之外，另一個嚴重的問題是犯罪。（取自免費圖庫pexels/拍攝者Matthew Barra）

不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行

2023-05-03 10:22
來自德國的平價連鎖超市阿爾迪(Aldi)。路透

到Aldi買菜 這天不要去

2023-04-28 11:45
登山健行時，選一雙舒適、抓地力強的健走鞋很重要。取自pexels

既舒適、抓地力又強 健行達人推薦這款健走鞋

2023-05-01 09:35

超人氣

更多 >
五種食物應冷藏 你卻沒放冰箱

五種食物應冷藏 你卻沒放冰箱
華府讓步 中飛美班機 1周增至12班 即起生效

華府讓步 中飛美班機 1周增至12班 即起生效
砂鍋只賣2.3元 華人網購險被騙

砂鍋只賣2.3元 華人網購險被騙
中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘

中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘
拿大賞哭哭啼啼、不停鞠躬 評論家批朴恩斌「不像話」

拿大賞哭哭啼啼、不停鞠躬 評論家批朴恩斌「不像話」