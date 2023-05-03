五種食物應冷藏 你卻沒放冰箱

冰箱。Photo by Ello on Unsplash

有哪些常見的方便食品其實應該冷藏，但你卻沒有放冰箱？專家表示，以下幾項食物放在冰箱可以保存較久，而且較符合飲食安全。

專家指出，知道哪些食物應該放冰箱，哪些食物不必放冰箱，是保持廚房運作順利的基礎常識。

＊柑橘類

某些民眾常在廚房檯面擺著一盤新鮮檸檬或萊姆，可以讓烹飪空間立即獲得清新的視覺效果。然而，如果希望檸檬、萊姆能保存久一點，最好擺在冰箱。如果講究一點，可以先放入密封保鮮盒或保鮮袋裡，然後再放進冰箱裡的保鮮儲藏格(crisper drawer)。檸檬在冰箱裡可保存一個月，若不放冰箱則只能保存一周。

＊堅果與天然堅果醬(Natural Nut Butters)

許多民眾把堅果放在廚房檯面或食品儲藏室(pantry)，放在廚房檯面可撐兩個月，若放冰箱則可保存更久，因為冷藏能避免堅果當中的油脂隨著時間而變質。天然堅果醬也一樣，例如有機花生醬，由於堅果裡的油脂容易出現腐臭油脂味，因此開封之後應該放冰箱。

＊全穀與全麥粉(Whole Grain and Whole Wheat Flours)

喜歡以全穀與全麥粉代替中筋麵粉(all-purpose white flour)的民眾，應該在冰箱裡挪出空間存放麵粉。全穀內含麩皮(bran)、胚芽(germ)、胚乳(endosperm)，麩皮與胚芽有豐富維生素、營養素與健康脂肪，但隨著時間延長容易變質，放進冰箱還能避免害蟲感染。相反的，中筋麵粉成份為胚乳，油脂較低，放在櫥櫃裡是沒問題的。

＊番茄醬、醬油等調味品

餐廳或許把番茄醬放在桌上供客人使用，但民眾在家裡不見得要比照辦理。亨氏食品(Heinz)便曾指出，天然酸度讓蕃茄醬保存期限可以較久，不過蕃茄醬一旦開封，消費者最好放入冰箱。專家指出，蕃茄醬開封之後放在室溫底下一個月就可能變質。醬油的狀況也跟番茄醬類似，高鹽度讓醬油可以擺在櫥櫃裡不至於變質，但如果沒放冰箱，時間久了之後，可能就會失去原本的風味。

＊甜玉米(Sweet Corn)

剛摘下來的甜玉米現煮現吃滋味最好，若有多餘則不要像水果一樣留在廚房檯面。除非妥善保存，甜玉米摘取之後就開始失去味道，連殼一起放近冰箱可以讓甜玉米保存較久並維持甜度。