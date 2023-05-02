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這十款二手車品牌 今年貶值最多

美股重挫 道指大跌逾500點

這十款二手車品牌 今年貶值最多

記者張聲肇/即時報導
二手車的價格仍偏高，不過市場開始冷卻的跡象已出現。Getty Images
二手車的價格仍偏高，不過市場開始冷卻的跡象已出現。Getty Images

二手車的價格仍偏高，不過市場開始冷卻的跡象已出現，「汽車大師」（CarGurus）網站的二手車價指數顯示，多數品牌的平均價格和去年相比已下跌，有些跌幅還達二位數，下跌幅度最大的品牌則是新車近幾月屢屢降價的特斯拉，比去年跌幾乎27%。

以下這十款二手車品牌，今年貶值最多：

特斯拉 -- 26.95%

Wangoneer -- 18.42%

飛雅特（Fiat） -- 14.05%

捷豹(Jaguar) -- 13.47%

Scion -- 13.02%

Land Rover -- 10.62%

Infiniti -- 9.89%

速霸陸(Subaru) -- 9.41%

阿爾發羅密歐(Alfa Romeo) -- 9.36%

日產(Nissan) --8.91%

這些跌幅有些會讓人感到驚訝，但多數不難明白，例如，二手特斯拉電動車一度奇貨可居，因為消費者為了節省油錢，寧願把車子換成電動的，但當供應量大到更新型的特斯拉都降價求售後，二手市場自然崩盤。

二手車的類型也漲跌不一。休旅車平均跌8.37%，豪華轎車跌7.26%，而跑車型雙門轎車反而漲2.57%，敞篷車更狂漲12.54%。有意思的是，龐蒂亞克居然居漲幅之冠，達14.62%，Mercury也在漲價之列（0.28%）。這兩款新車早就不再出廠，龐蒂亞克的生產線更已沉寂了十幾年。

種種跡象對有意買二手車的人，都是好消息，特別因為有好一陣子，很難用好價錢買到某些品牌的車款了。曼海姆（Manheim）二手車價指數顯示，4月上半月，車價已下滑，這是新冠病疫大流行以來首度下降。

不過，很多分析家認為，二手車市場要真正穩定下來，可能還要好幾年，因為新車庫存量短缺，二手新型車的供應自然不足，價格就不易下跌。

二手車 特斯拉 指數

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