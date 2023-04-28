到Aldi買菜 這天不要去

來自德國的平價連鎖超市阿爾迪(Aldi)。路透

來自德國 的平價連鎖超市阿爾迪(Aldi)以低於大多數主要雜貨店的價格，提供多樣有機食品和廚房主食，另有較少人知道的品牌，這些品牌的產品類似知名廠商的產品與風味，但價格優惠許多。不過，消費者如果想要舒適的逛店並一次買齊各項商品，建議避開以下日子前往阿爾迪購物。

個人財務網站GOBankingRates分析數據並與阿爾迪採買專家討論，哪些日子別去阿爾迪購物，以及何時能以最實惠的價格買到商品。

★別在周末上門

許多美國人平日過著朝九晚五的生活，只好利用周末採購。

市場調查公司Drive Research研究指出，59%的消費者會在周五、周六或周日購買食品雜貨，這表示周末的阿爾迪會很擠，且阿爾迪周三補貨，因此周末的選擇相對較少，熱門商品可能缺貨。

除非是能找到阿爾迪「促銷」的精打細算消費者，阿爾迪有時會在周日補貨暢銷商品並搭配促銷活動。

★別在周二上門

周二客人少，通常是前往大多數知名雜貨店採購的好日子，但阿爾迪周三才會補齊特色商品；換言之，周二貨架可能空蕩蕩，因為距離上次補貨已六天。

Aldi Finds這類商品每周三補貨，限量商品也會很快賣完，想在周二找到熱門Aldi Finds商品，幾乎不可能。

★每天都能在阿爾迪買到新鮮農產品

阿爾迪每天早上都會進新鮮農產品，因此每天都能買到新鮮蔬果，包括農業部 的有機認證(USDA Organic)產品，但袋裝農產品可能不會經常補貨。

★專家建議

美食 與烹飪網站The Savvy Kitchen共同創辦人碧妮‧克萊恩(Brittany Kline)表示，「一般而言，周末及其他尖峰時段，任何一家超市都會顯得擁擠，排隊結帳的等候時間拉長，阿爾迪尤其如此，該店經常提供超值優惠和折扣，吸引大量精打細算的消費者。」

為避免人擠人，許多消費者偏好在周間或早上進店購物，不僅能快速找到所需商品，也可以快速結帳離開。不過最佳採購時間，可能要綜合當地門市營業時間、你的居住地點和個人喜好來進行規劃。