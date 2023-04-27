買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便

Trader Joe's是準備一頓方便晚餐的最佳去處。取自Shutterstock

Trader Joe's 是準備一頓方便晚餐的最佳去處，冰櫃內琳瑯滿目的冷凍食品，從一人份的微波爐餐到家庭式的可烘烤的砂鍋菜，滿足每個人不同的需求。

然而，並不是所有的Trader Joe's冷凍食品都充滿健康成分，多數的飽和脂肪、鈉和添加糖的含量都很高，在放入購物車前記得檢視營養成分標籤，看看是否有更健康的選擇。

美食 網站Eat This, Not That!挑選出以下八種健康的Trader Joe's冷凍食品，非常適合那些下班後得忙著準備做飯、又想讓家人吃到營養晚餐的煮婦（或煮夫）們。

1. 花椰菜麵疙瘩（Cauliflower Gnocchi）

花椰菜麵疙瘩。取自Trader Joe's網站

近幾年似乎所有人們喜愛的美食，花椰菜都能插上一腳，但在嘗過並查看過營養標籤之前，不要批評Trader Joe's的花椰菜麵疙瘩。這款改良版的義大利 傳統美食，只用了5種常見的成分：花椰菜、木薯粉、馬鈴薯澱粉、橄欖油和海鹽。

簡單營養的蔬菜 加起來就是一頓健康的冷凍食品晚餐。在1杯、140卡路里的花椰菜麵疙瘩裡，含3克脂肪、6克纖維、0添加糖，甚至還有2克的蛋白質 。加上番茄醬汁和低脂的火雞肉，這道菜將變成更令人滿意的一餐。

2. 豆飯捲餅（Bean & Rice Burrito）

豆飯捲餅。取自Trader Joe's網站

Trader Joe's冷凍豆飯捲餅在一包中含有兩個墨西哥捲餅。根據飢餓程度，可以選擇只加熱一個或全部。無論哪種方式，都可獲得大量的纖維（一個捲餅5克）和蛋白質（13克）。

3. 蒜蓉炒高麗菜（Stir-Fried Garlicky Cabbage）

蒜蓉炒高麗菜。取自Trader Joe's網站

要想吃到比外賣更快而且更健康的中式晚餐，可考慮Trader Joe's的蒜蓉炒高麗菜（捲心菜）。高麗菜是富有營養的「無名英雄」，含大量抗氧化劑和維生素C、K；研究顯示它甚至有助降低罹患乳腺癌和結腸癌的風險。

Trader Joe's讓高麗菜與蒜末、風味濃厚的小炒醬搭配在一起，打造出這款低卡路里餐（每杯130卡路里）。用微波爐或炒鍋就可簡單加熱，想要讓晚餐更有飽足感，可以加上雞肉或豆腐。

4. 無雞肉的花椰菜炒飯（Chickenless Riced Cauliflower Stir Fry）

無雞肉的花椰菜炒飯。取自Trader Joe's網站

喜歡無肉飲食？就在Trader Joe's冰凍櫃搶購一袋無雞肉花椰菜炒飯吧。這道素食餐使用質地優良的豌豆蛋白來「仿造」雞肉的外觀和口感。由於每1又1/3杯含7克蛋白質和10克膳食纖維，而且僅有8克不飽和脂肪和1克飽和脂肪，所以不需額外添加任何食材，只要加熱即可食用。

5. 鯕鰍漢堡（Mahi-Mahi Burgers）

鯕鰍漢堡。取自Trader Joe's網站

鯕鰍(又稱鬼頭刀)漢堡可以讓人在緊張的周間夜晚，感受到一絲海島度假氛圍。魚肉製成的漢堡是個健康的選擇，材料很簡單，只有魚肉、水、油和少量的香料，但營養成分豐富。每個漢堡含有15克蛋白質、9克脂肪（大部分是不飽和脂肪），0碳水化合物，以及每日鈉攝取量的13%。

除了將這些美味的冷凍魚肉漢堡夾在麵包內之外，還可以將它們切碎放在沙拉上，溫和的風味很適合搭配草莓、柑橘等味道強烈的水果。

6. 布格麥香料飯佐奶油南瓜、羊奶起士（Bulgur Pilaf with Butternut Squash & Feta）

布格麥香料飯佐奶油南瓜、羊奶起士。取自Trader Joe's網站

在Trader Joe's總是可以接觸到新的口味和全球美食，冷凍的布格麥香料飯是道方便的地中海料理，和其他地中海菜餚一樣，這道菜提供了營養豐富的蔬菜、全穀物以及低脂肪乳製品。

以碾碎的乾小麥（Bulgur）為主要成分，這道穀物開胃菜還含有大量的纖維、鐵和錳。加熱後的布格麥香料飯，充滿秋天的氣息。

7.藜麥牛仔素食漢堡（Quinoa Cowboy Veggie Burgers）

藜麥牛仔素食漢堡。取自Trader Joe's網站

Trader Joe's的藜麥牛仔蔬菜漢堡是晚餐時的完美夥伴，也是最健康的Trader Joe's冷凍食品之一，由藜麥、黑豆、紅椒、烤玉米和洋蔥混合而成。

每個牛仔漢堡含有8克脂肪、4克纖維，以及每日鈉攝取量的13%。當然，5克的蛋白質不能與牛肉漢堡相提並論，但在全麥麵包上撒上乳酪，將大大增加它的蛋白質含量。

8. 素食肉醬麵（Vegan Pasta Bolognese Bowl）

素食肉醬麵。取自Trader Joe's網站

肉醬麵通常會加入牛絞肉，但Trader Joe's的素食版肉醬麵用質地良好的小麥蛋白提供美味，並可減少熱量和脂肪。雖然這個單人份冷凍晚餐的鈉含量有點高（佔每日攝取值的30%），但它有13克纖維、30克蛋白質、每日攝取量35%的鉀和30%的鐵，而且只有10克脂肪、沒有添加糖。