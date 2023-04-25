買十年還敢退生鏽剪草機 好市多竟給退款

連鎖量販店好市多(Costco)。路透

連鎖量販店好市多 (Costco)最吸引消費者的亮點，除了價格不受通膨影響的熱狗、烤雞之外，就是無人能出其右的退貨政策。從電子產品到已經使用過的床單，會員幾乎所有商品、任何時間都能退貨。然而，某些過於誇張的退貨要求，還是會被店員拒絕。

好市多員工最近在社群網站 Reddit分享遇過最好笑的退貨實例，空的葡萄酒瓶、腐爛的鮭魚等都曾出現。

已經生鏽的老舊剪草機

一名Reddit用戶寫道，見過好市多會員帶著十多年前購買，如今已經髒兮兮、生鏽、沾滿草屑及油漬的剪草機前來要求退貨。雖然這名男會員明顯濫用退貨政策，但還是退款成功，因為剪草機真的壞掉了，無法使用。

已經喝光的一整箱葡萄酒

另一名Reddit用戶分享指出，一名女會員帶著一整箱喝光光的葡萄酒瓶前來退貨，退貨理由是這款葡萄酒害她「喝了頭疼」。在美國許多州，購買酒精飲料之後退貨屬於非法行為，但這名婦人則是拿到了85元的現金退款。

腐爛的鮭魚

生魚不能放在車上超過幾分鐘，更何況是好幾個月。但一名好市多會員把一大塊鮭於放在後車箱，相隔好幾周之後卻要求退費。好市多店員在Reddit寫道，鮭魚已經變成綠色、黑色，「聞起來就是絕對死亡的味道」；退款要求遭到拒絕之後，這名會員發火飆罵。

一袋橘子

拿著一袋橘子要求退貨，雖然不像帶著購買已有數月之久的腐爛鮭魚那般誇張，但每個月都帶著一袋橘子要求退錢，只因為其中有少數幾顆不新鮮，顯然則有利用退貨政策貪小便宜之嫌。一名Reddit用戶寫道，有一名女會員就是如此，但引起好市多注意之後，經過六個月會員帳戶就被標註可疑；好市多給這名婦人兩個選擇：退回好市多會員費用或者接受橘子太久沒吃就會壞掉的事實。

一間樹屋(tree house)

一名婦女購買樹屋15年後要求退貨，理由是小孩已經長大了，樹屋變得太小間。

已經用過的海灘休閒娛樂設備

一名Reddit用戶寫道，觀光 客到夏威夷旅遊時，會去好市多購買成堆的海灘休閒娛樂設備，度假結束時則要求退貨。消費專家建議，千萬別當「來自地獄的觀光客」，要自備海灘娛樂設備，並且帶回家，若不喜歡則可捐出。