我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人生幸福長壽不是夢 百歲姊妹花分享5秘訣

民調：拜登角逐連任 民主黨員反應是接受而非興奮

買十年還敢退生鏽剪草機 好市多竟給退款

記者顏伶如／即時報導
連鎖量販店好市多(Costco)。路透
連鎖量販店好市多(Costco)。路透

連鎖量販店好市多(Costco)最吸引消費者的亮點，除了價格不受通膨影響的熱狗、烤雞之外，就是無人能出其右的退貨政策。從電子產品到已經使用過的床單，會員幾乎所有商品、任何時間都能退貨。然而，某些過於誇張的退貨要求，還是會被店員拒絕。

好市多員工最近在社群網站Reddit分享遇過最好笑的退貨實例，空的葡萄酒瓶、腐爛的鮭魚等都曾出現。

已經生鏽的老舊剪草機

一名Reddit用戶寫道，見過好市多會員帶著十多年前購買，如今已經髒兮兮、生鏽、沾滿草屑及油漬的剪草機前來要求退貨。雖然這名男會員明顯濫用退貨政策，但還是退款成功，因為剪草機真的壞掉了，無法使用。

已經喝光的一整箱葡萄酒

另一名Reddit用戶分享指出，一名女會員帶著一整箱喝光光的葡萄酒瓶前來退貨，退貨理由是這款葡萄酒害她「喝了頭疼」。在美國許多州，購買酒精飲料之後退貨屬於非法行為，但這名婦人則是拿到了85元的現金退款。

腐爛的鮭魚

生魚不能放在車上超過幾分鐘，更何況是好幾個月。但一名好市多會員把一大塊鮭於放在後車箱，相隔好幾周之後卻要求退費。好市多店員在Reddit寫道，鮭魚已經變成綠色、黑色，「聞起來就是絕對死亡的味道」；退款要求遭到拒絕之後，這名會員發火飆罵。

一袋橘子

拿著一袋橘子要求退貨，雖然不像帶著購買已有數月之久的腐爛鮭魚那般誇張，但每個月都帶著一袋橘子要求退錢，只因為其中有少數幾顆不新鮮，顯然則有利用退貨政策貪小便宜之嫌。一名Reddit用戶寫道，有一名女會員就是如此，但引起好市多注意之後，經過六個月會員帳戶就被標註可疑；好市多給這名婦人兩個選擇：退回好市多會員費用或者接受橘子太久沒吃就會壞掉的事實。

一間樹屋(tree house)

一名婦女購買樹屋15年後要求退貨，理由是小孩已經長大了，樹屋變得太小間。

已經用過的海灘休閒娛樂設備

一名Reddit用戶寫道，觀光客到夏威夷旅遊時，會去好市多購買成堆的海灘休閒娛樂設備，度假結束時則要求退貨。消費專家建議，千萬別當「來自地獄的觀光客」，要自備海灘娛樂設備，並且帶回家，若不喜歡則可捐出。

好市多 觀光 社群網站

上一則

明年社安金調漲恐大幅縮水 猜猜多低？

延伸閱讀

斯坦福市議員譚秋晴等人 獲頒社區英雄獎

斯坦福市議員譚秋晴等人 獲頒社區英雄獎
好市多「踩屎感拖鞋」熱銷 卻有苦主反推：扭傷腳凶器

好市多「踩屎感拖鞋」熱銷 卻有苦主反推：扭傷腳凶器
好市多等超市這款凍草莓 污染肝炎病毒緊急召回

好市多等超市這款凍草莓 污染肝炎病毒緊急召回
好市多在加州突停售房險、車險 惹議

好市多在加州突停售房險、車險 惹議

熱門新聞

燕麥不僅纖維含量高，而且有大量的抗氧化劑。取自pexels

降低膽固醇 心臟科醫生愛吃這5種食物

2023-04-21 11:07
「哈佛飲食」有助於預防心血管疾病、不同類型的癌症和2型糖尿病等這些美國及全球常見的慢性疾病。Getty Images

想要活得長壽又健康 跟著「哈佛飲食」這樣做

2023-04-18 10:48
圖：pixabay

回家啃老 Z世代、千禧世代毀了爸媽積蓄

2023-04-24 12:34
空姐艾麗雅（Allyah McIntyre）經常在抖音上分享旅行和職業生活的幕後點滴。最近她上傳入住旅館時如何保持安全的影片，引起網友熱烈討論。Getty Images

學起來可保護自己 空姐「旅館安檢」影片爆紅

2023-04-20 10:47
「水牛城狂野雞翅」近日承認了一件眾所周知的事，那就是他們的熱門商品無骨雞翅（boneless wings）並不是雞翅。取自臉書＠Buffalo Wild Wings

連鎖餐廳「認錯」：熱賣商品無骨雞翅不是雞翅

2023-04-24 11:08
大衛（前右）的父母（後）相信他能找到自己的方向。（取材自推特）

神童9歲高中畢業 父母教養秉持這3個原則

2023-04-21 09:18

超人氣

更多 >
停車糾紛 紐約布魯克林8大道2華裔當街持械鬥毆

停車糾紛 紐約布魯克林8大道2華裔當街持械鬥毆
女性私密處照發300人群組 中國大學「馬院」院長被拔官

女性私密處照發300人群組 中國大學「馬院」院長被拔官
洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔

洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔
新聞界大地震…繼卡爾森離開福斯 CNN開除主播勒蒙

新聞界大地震…繼卡爾森離開福斯 CNN開除主播勒蒙
500華人偷渡美國 洛縣華人團體關懷贈物資

500華人偷渡美國 洛縣華人團體關懷贈物資