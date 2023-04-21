原料天然香味眾多 香皂嶄新面貌受歡迎

葳洛‧伊莉莎白(Wyllow Elizabeth，圖)由於皮膚過敏，店裡買的大多數肥皂都不能用，便開始自己動手做肥皂。美聯社

葳洛‧伊莉莎白(Wyllow Elizabeth)由於皮膚過敏，店裡買的大多數肥皂都不能用，便開始自己動手做肥皂。做給自己用的手工皂，若有剩餘便拿到加拿大諾瓦斯科細亞省(Nova Scotia)當地農民市場販賣。由於銷路太好，她開始改變策略，手工皂都是做來販賣，剩餘或太小塊的才留自用。

伊莉莎白使用的油料包括橄欖油、椰子油、蓖麻油(castor oil)、大麻 籽油(hemp oil)及乳木果油(shea butter)。她說，大麻籽油有很好的起泡效果，用來洗頭不會殘留。

伊莉莎白的手工皂跟傳統式大量生產的香皂看起來、聞起來以及觸摸起來，感覺都不一樣。如今消費者在超市、美妝店或農民市場都可以看到各式各樣的手工製作肥皂，使用天然且罕見的材料。有些肥皂含有橘子，海帶、紫丁香，甚至火山灰都可用來做肥皂。顏色來自紅蘿蔔、咖啡或黏土，香味則來自植物、草藥或精油。

過去數十年裡，香皂在零售市場貨架上的地位，逐漸讓給液體肥皂。不過，許多民眾如今又重新發現肥皂的優點。

首先，肥皂不需要塑膠瓶的包裝，用完就沒了。肥皂通常用紙包裝，運輸時比液體肥皂使用更少能源。旅行過安檢時攜帶傳統式肥皂，比液體肥皂方便甚多。

與合夥人在紐約創立清潔品牌「馬林與葛歐特茲」(Malin and Goetz)的葛歐特茲(Andrew Goetz)說：「幸好旅館對香皂的喜好從來沒有消退。」

「馬林與葛歐特茲」旗下香皂如今可以在世界各地餐廳、飯店、沙龍、健身 中心裡看到。

緬因州室內設計師夫妻檔約翰‧邁爾(John Meyer)與琳達‧邁爾(Linda Meyer)聯手創辦瓦利‧邁爾斯(Wary Meyers)品牌，旗下產品包括甘油皂(glycerin soaps)、蠟燭、首飾等。琳達‧邁爾說，把香皂看成「小型設計計畫」，因為香皂的色彩條紋、斜角、斑點，可給人帶來清新感。