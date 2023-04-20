BJ's賣場採購 你要知五秘密

消費者若想享受到動輒逾25%的折扣價，到BJ’s大採購以前，值得了解以下五大省錢須知。(美聯社)

在東海岸16州擁有超過215家據點的倉儲式商店「BJ’s批發俱樂部」，與好市多 （Costco ）、山姆俱樂部（Sam’s Club）等批發商店競爭激烈，提供各類雜貨商品大幅折扣。消費者若想享受到動輒逾25%的折扣價，到BJ’s大採購以前，值得了解以下五大省錢須知：

1. 選擇合適的會員等級

BJ's基礎會員（Club Card）等級，年費55元，包括所有俱樂部使用權，可進入賣場和使用會員專屬優惠券，並提供第二位家庭成員同享免費會員資格；會員可另加最多三名成員同享計劃，每人年費30元。若採購量很大，高一級增值會員（Club+ Card），年費110元；此等級可自大多數採購賺取2%現金回饋，在BJ’s加油每加侖便宜5分，另有此級會員獨享活動。企業主可申請Club Card或 Club+ Card企業會員資格，有資格獲得轉售特權或購買商品免稅。

2. 購物可使用廠商優惠券

大多數批發商不接受廠商優惠券，理由是已提供折扣且店內有其他促銷活動。但BJ’s與眾不同地接受廠商優惠券，其優惠券政策甚至允許客人組合使用優惠券，讓消費者省更多；它允許個人對同一商品同時使用廠商優惠券與BJ’s優惠券，只要省下的費用不大於商品零售價即可。BJ’s接受數位優惠券和紙本優惠券，客戶可用自己喜歡的方式來使用優惠券。

3. 查看BJ’s數位優惠券

下次去BJ’s購物前，除了翻看報紙或查找優惠券組織消息之外，別忘了它還提供多種數位優惠券。數位優惠券僅供會員使用；會員可在官網「優惠券」選項下，找到所有當前優惠券。

4. 別忽視Berkley Jensen品牌商品

BJ’s俱樂部自有品牌Berkley Jensen以高品質聞名，而且價格通常低於同類知名品牌產品。Berkley Jensen產品範圍廣泛，幾乎涵括各類居家商品；衛生紙和紙巾、非專利藥、清潔洗衣產品、狗糧等雜貨，還有書櫃、辦公椅、手提箱、毛巾、枕頭、辦公用品等。

5. 了解BJ's定價系統

精明的消費者若想在BJ’s購物，最好熟悉他們標記產品的方式，以確保獲得最優惠價格。首先要看價格最後一位數字；若是數字9，如8.49元或25.99元商品，表示那是全價；若以 .00 或 .90 結尾，即是折扣價，經理想早點將它們出清。此外還可查看商品價格標籤，找出產品代碼：數字1，表示該品項為正常定價；數字2，表示已停產（discontinued）；數字7，為季節性商品；數字9，代表不會補貨且可能在一周內退回給廠商。