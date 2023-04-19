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油價將漲 五方法省油錢

編譯潘勛／即時報導
因沙烏地阿拉伯等產油國宣布再減產到年底，原本下跌的全國平均油價已跳升8%，夏季將至，油價本來就會上漲，加上國際油價因減產而上揚，真可謂雪上加霜，幸好，專家指出有五招可以節省購油開支。Getty Images
因沙烏地阿拉伯等產油國宣布再減產到年底，原本下跌的全國平均油價已跳升8%，夏季將至，油價本來就會上漲，加上國際油價因減產而上揚，真可謂雪上加霜，幸好，專家指出有五招可以節省購油開支。Getty Images

因沙烏地阿拉伯等產油國宣布再減產到年底，原本下跌的全國平均油價已跳升8%，夏季將至，油價本來就會上漲，加上國際油價因減產而上揚，真可謂雪上加霜，幸好，專家指出有五招可以節省購油開支。

石油輸出國組織(OPEC)2日宣布減產，相當日減115萬桶的原油，自5月起生效到今年年底。這次減產，再加上去年10月的那次，可能會迫使油價再漲。

沙國石油部表示，每日減產50萬桶原油是「防範措施」，以穩定油市。

Clearview Energy Partners執行長布克(Kevin Book)表示，單是原油減產，就會讓美國汽油價格每加侖上漲26分錢。設想節約加油開銷的壓力，此時更甚以往。

用app尋找附近的最便宜加油站

節省加油開支的第一招，是用手機app找到你附近的加油站，例如GasBuddy、Gas Guru；用app可以了解區域油價動向，再來節省開車時間，也就樽節耗油，就可以省錢。

聰明規劃開車路線

再來開車要有謀略。行車路線風景好固然有其樂趣，特別在不趕時間的時候，但碰到油價漲到快破紀錄，為兜風而開車稱不上財務精明；駕駛人應該積極盤算上下班，或者往返其他必要地點的路線，使用Waze、Google Maps這類app可以找到最直接、省油的路線。

加入加油酬賓計畫

偏好某一連鎖加油站的車主，可以利用自己的忠誠，向加油站公司登記酬賓優惠方案；一般酬賓方案，可以讓顧客每次加滿油時，得到各種各樣的好處。

某些便利商店、生鮮果菜連鎖店及零售大賣場附設加油站，也有類似的加油酬賓方案，駕駛人可以好好利用。

付現金

現來是付現。有些加油站給付現的駕駛人較優惠油價，使用信用卡或簽帳卡的則人則沒有，畢竟站方要支出額外的處理費，所以為了省錢，值得由自動櫃員機領出現金。

把握加油信用卡的現金回饋

假如現金加油不算明智抉擇，那麼要確定使用返現率最好的信用卡來加油，或者加油時紅利最優的卡片。

油價 加油站 信用卡

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