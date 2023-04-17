六種冷凍蔬菜 營養師也愛

冷凍蔬菜跟新鮮蔬菜一樣營養，冷凍可以在冰箱裡保存較久，如今市面上有許多不錯選項。圖：pixabay

如果請教營養師家裡冷凍庫一定要有什麼，通常一致同意的答案是：冷凍蔬菜 。

營養師密查爾茲克(Maggie Michalczyk)說，冷凍庫經常備有蔬菜是很好的作法，因為可以隨時為餐點增加營養。她說，冷凍蔬菜跟新鮮蔬菜一樣營養，冷凍可以在冰箱裡保存較久，如今市面上有許多不錯選項，例如冷凍包裝的米粒狀蔬菜(riced veggies)或混合蔬菜(veggie medleys)，是炒菜添加的完美選擇。

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營養師在家裡準備的冷凍蔬菜種類各不相同，但以下六種是所有營養師都大力推薦的：

＊米粒狀白花椰菜(Riced cauliflower)

營養師馬丁(Charlotte Martin)說，冷凍的米粒狀白花椰菜可以做出多種變化，她個人最喜歡加入冰沙(smoothie)。她表示，冷凍的米粒狀白花椰菜價格相對便宜，不但可以省時，還能省錢，新鮮的白花椰菜有時候價格頗高。

＊冷凍菠菜

冷凍菠菜堪稱冷凍蔬菜當中的最佳選擇。密查爾茲克說，冷凍菠菜可以存放較久，加在湯裡或義大利 煎蛋(frittatas)都十分方便。新鮮菠菜則有容易腐壞的缺點，冷凍菠菜不但可以省錢，還能避免浪費食物。

馬丁則說，冷凍菠菜也可以為冰沙增加營養。馬丁說，平常會從好市多 (Costco)等量販店購買大包裝冷凍菠菜放在冷凍庫，專門用來打冰沙。她說，把半杯份量的量杯直接放在袋子裡，加到攪拌器時方便計算份量，如同添加蛋白粉(protein powder)一樣。

＊冷凍四季豆(green beans)

營養師瓊斯(Kelly Jones)說，冷凍四季豆口感與色澤保持都相當好，可以用於不同烹調方式，煎炒或烘烤滋味最棒。

＊冷凍花椰菜

瓊斯說，冷凍綠花椰菜或白花椰菜在烤箱略烤之後，就可以與義大利麵或與其他素菜搭配，很快便能上桌。

＊冷凍甜椒(bell peppers)

馬丁說，冷凍庫裡永遠會放切好的綜合甜椒，因為上班日晚上作菜如果要切新鮮甜椒來拌炒，頗費功夫。

＊冷凍混合蔬菜

密查爾茲克說，平常喜歡查看超市裡有哪些綜合冷凍蔬菜的選擇，因為只要再加入蛋白質，就能很快做出一道簡單方便的料理，有些則把蔬菜切成粒狀還加上藜麥(quinoa)，是很棒的冷凍食品選擇。